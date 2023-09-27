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Прокуратура Советского района Ростова

Прокуратура Батайска Ростовской области осталась без руководителя

27 сентября 2023, 15:15
Фото: "Яндекс. Карты"
Прокуратура Советского района Ростова
Прокурор Андрей Шарма перешел из прокуратуры Батайска на работу в прокуратуру Советского района Ростова, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратуру Батайска покинул ее руководитель Андрей Шарма. Он перешел на работу в Ростов, где возглавил прокуратуру Советского района города. В Батайске же новый руководитель надзорного ведомства пока не назначен. Его обязанности исполняет Артем Марченко.

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Известно, что Андрею Шарму 43 года. В прокуратуре Ростовской области он работает с 2002 года. За годы службы он успел отметиться на должностях помощника Красносулинского городского прокурора, впоследствии занимал должности старшего следователем прокуратуры города Шахты. Также в его послужном списке должности в управлении по надзору за расследованием преступлений прокуратуры области и в управлении по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК при прокуратуре.

Шарма успел поработать в прокуратурах Новочеркасска, Тацинского района и Батайска.

Ранее стала известна причина ухода с поста прокурора Шахт Болдырева.

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