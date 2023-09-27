Прокуратура Батайска Ростовской области осталась без руководителя

Известно, что Андрею Шарму 43 года. В прокуратуре Ростовской области он работает с 2002 года. За годы службы он успел отметиться на должностях помощника Красносулинского городского прокурора, впоследствии занимал должности старшего следователем прокуратуры города Шахты. Также в его послужном списке должности в управлении по надзору за расследованием преступлений прокуратуры области и в управлении по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК при прокуратуре.