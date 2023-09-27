rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:19

Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

Психиатр: Аутизм — не приговор для ребенка и его родителей

27 сентября 2023, 19:19
Психиатр Анна Портнова ответила на вопросы об аутизме.

Аутизм встречается у 1% детей, согласно данным ВОЗ. «Я встречаю таких пациентов практически каждый день», — отметила Портнова в интервью RuNews24.Ru.

Причины аутизма неоднозначны и требуют дальнейших исследований. Существует предположение, что генетический фактор играет важную роль, особенно наследственный или мутационный. Генетика как наука развивается быстро, и уже выявлено более тысячи генетических поломок, которые могут привести к аутистическим чертам у ребенка.

Аутизм — это не приговор, а особенность развития, которая может быть скорректирована. Чем раньше начинается помощь на основе научных методов, тем лучше результаты. Многие дети преодолевают свои проблемы и ведут полноценную жизнь. Поэтому это сигнал к работе с ребенком, созданию ему социальных условий и поддержке родителей.

Замечать звоночки в поведении ребенка важно. Диагноз «аутизм» ставится на основе симптомов, связанных с нарушением социальной коммуникации и склонностью к однообразию деятельности. Недостаточная развитость общительности у ребенка может быть первым признаком. Педиатры должны быть настороже и проводить скрининговый опросник M-CHAT, чтобы понять, находится ли ребенок в группе риска по аутизму.

Люди с аутизмом могут жить самостоятельно во взрослом возрасте. Они могут обладать способностями, которые выше, чем у их сверстников. Например, Илон Маск рассказывал о своем синдроме Аспергера, который не помешал ему достичь определенных высот.

Важно отметить, что точный диагноз может поставить только специалист. Самодиагностика и самолечение не рекомендуются, подчеркнула психиатр.

Подпишитесь
ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы
Сегодня, 15:14
Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября
Сегодня, 15:00
На левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ
Сегодня, 14:05
Астроном назвал места в Ростовской области, где лучше видно метеорный поток Дракониды
Сегодня, 13:59
Водители автобусов в Ростове рассказали об откатах начальнику колонны
Сегодня, 12:55
Самолет ростовского перевозчика не смог лететь из-за проблем с двигателем
Сегодня, 13:53