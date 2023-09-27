Психиатр: Аутизм — не приговор для ребенка и его родителей

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Аутизм встречается у 1% детей, согласно данным ВОЗ. «Я встречаю таких пациентов практически каждый день», — отметила Портнова в интервью RuNews24.Ru.
Причины аутизма неоднозначны и требуют дальнейших исследований. Существует предположение, что генетический фактор играет важную роль, особенно наследственный или мутационный. Генетика как наука развивается быстро, и уже выявлено более тысячи генетических поломок, которые могут привести к аутистическим чертам у ребенка.
Аутизм — это не приговор, а особенность развития, которая может быть скорректирована. Чем раньше начинается помощь на основе научных методов, тем лучше результаты. Многие дети преодолевают свои проблемы и ведут полноценную жизнь. Поэтому это сигнал к работе с ребенком, созданию ему социальных условий и поддержке родителей.
Замечать звоночки в поведении ребенка важно. Диагноз «аутизм» ставится на основе симптомов, связанных с нарушением социальной коммуникации и склонностью к однообразию деятельности. Недостаточная развитость общительности у ребенка может быть первым признаком. Педиатры должны быть настороже и проводить скрининговый опросник M-CHAT, чтобы понять, находится ли ребенок в группе риска по аутизму.
Люди с аутизмом могут жить самостоятельно во взрослом возрасте. Они могут обладать способностями, которые выше, чем у их сверстников. Например, Илон Маск рассказывал о своем синдроме Аспергера, который не помешал ему достичь определенных высот.
Важно отметить, что точный диагноз может поставить только специалист. Самодиагностика и самолечение не рекомендуются, подчеркнула психиатр.