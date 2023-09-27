Психиатр: Аутизм — не приговор для ребенка и его родителей

Аутизм — это не приговор, а особенность развития, которая может быть скорректирована. Чем раньше начинается помощь на основе научных методов, тем лучше результаты. Многие дети преодолевают свои проблемы и ведут полноценную жизнь. Поэтому это сигнал к работе с ребенком, созданию ему социальных условий и поддержке родителей.