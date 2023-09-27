Психолог рекомендует слушать внутренний голос, чтобы избежать токсичных отношений

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Первое впечатление о человеке возникает мгновенно, как только мы его видим. Это и есть тот самый внутренний импульс, который указывает нам, что что-то не так. Однако мало кто обращает на это внимание, отмечает Токарева в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Затем наступает голос разума. Мы начинаем анализировать, искать оправдания, объяснения для того, чтобы доказать себе, что наше первое впечатление ошибочно. Но на самом деле прав был именно внутренний импульс.
Все жертвы мошенников или насилия рассказывают одну и ту же историю: «Сразу почувствовала, что с этим человеком что-то не так, но потом он нашел общий язык со мной, предложил что-то интересное». И вот здесь начинается самое главное — доверие к себе подрывается, отмечает психолог.
Она рекомендует всегда обращать внимание на первое впечатление и доверять только ему.