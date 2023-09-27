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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Психолог рекомендует слушать внутренний голос, чтобы избежать токсичных отношений

27 сентября 2023, 11:27
Психолог Полина Токарева поделилась советом о том, как избегать ошибок в оценке людей. По ее словам, многие попадают в трудные отношения или становятся жертвами мошенников из-за того, что не умеют прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Первое впечатление о человеке возникает мгновенно, как только мы его видим. Это и есть тот самый внутренний импульс, который указывает нам, что что-то не так. Однако мало кто обращает на это внимание, отмечает Токарева в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Затем наступает голос разума. Мы начинаем анализировать, искать оправдания, объяснения для того, чтобы доказать себе, что наше первое впечатление ошибочно. Но на самом деле прав был именно внутренний импульс.

Все жертвы мошенников или насилия рассказывают одну и ту же историю: «Сразу почувствовала, что с этим человеком что-то не так, но потом он нашел общий язык со мной, предложил что-то интересное». И вот здесь начинается самое главное — доверие к себе подрывается, отмечает психолог.

Она рекомендует всегда обращать внимание на первое впечатление и доверять только ему.

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