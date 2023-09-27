Психолог рекомендует слушать внутренний голос, чтобы избежать токсичных отношений

Первое впечатление о человеке возникает мгновенно, как только мы его видим. Это и есть тот самый внутренний импульс, который указывает нам, что что-то не так. Однако мало кто обращает на это внимание, отмечает Токарева в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».