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Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове

Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове

27 сентября 2023, 13:50
Фото: rostov.rpa-mu.ru
Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове
Денис Вовченко и Арслан Жагинов назначены судьями в Южном окружном военном суде в Ростове, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин назначил судьями Южного окружного военного суда в Ростове Дениса Вовченко и Арслана Жагинова. Указ об их вступлении в должность уже подписан главой государства.

Также новых судей получили военные и гарнизонные суды в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.

Президент назначил зампредов Ростовского облсуда и Южного окружного военного суда
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Сроки их полномочий не уточняются.

Ранее Путин подписал о назначении Анны Глуховой и Виолетты Астаховой судьями в Красносулинском районном суде Ростовской области.

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