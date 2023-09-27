Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Президент Владимир Путин назначил судьями Южного окружного военного суда в Ростове Дениса Вовченко и Арслана Жагинова. Указ об их вступлении в должность уже подписан главой государства.
Также новых судей получили военные и гарнизонные суды в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.
Сроки их полномочий не уточняются.
Ранее Путин подписал о назначении Анны Глуховой и Виолетты Астаховой судьями в Красносулинском районном суде Ростовской области.