Пьяный житель Ростова заколол жену во время ссоры

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Жителя Ростова обвиняют в убийстве 42-летней супруги. Преступление он совершил 25 сентября у себя в квартире, расположенной в переулке Днепровском. Будучи пьяным, он повздорил с женой. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жертву ножом в шею. Женщина умерла на месте.
В ходе допроса ростовчанин сознался в преступлении. Сейчас следователи подали ходатайство о его заключении под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом.