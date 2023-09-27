Пьяный житель Ростова заколол жену во время ссоры

Жителя Ростова обвиняют в убийстве 42-летней супруги. Преступление он совершил 25 сентября у себя в квартире, расположенной в переулке Днепровском. Будучи пьяным, он повздорил с женой. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жертву ножом в шею. Женщина умерла на месте.