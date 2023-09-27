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Updated Сегодня, 14:50

Пьяный житель Ростова заколол жену ножом в шею во время ссоры

Пьяный житель Ростова заколол жену во время ссоры

27 сентября 2023, 14:48
Фото: 1MI
Пьяный житель Ростова заколол жену ножом в шею во время ссоры
Житель Ростова задержан по подозрению в убийстве своей супруги, рассказали в Следственном комитете.

Жителя Ростова обвиняют в убийстве 42-летней супруги. Преступление он совершил 25 сентября у себя в квартире, расположенной в переулке Днепровском. Будучи пьяным, он повздорил с женой. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жертву ножом в шею. Женщина умерла на месте.

В ходе допроса ростовчанин сознался в преступлении. Сейчас следователи подали ходатайство о его заключении под стражу.

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Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом.

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