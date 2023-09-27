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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Ростовский бомж рассказал, почему продолжает жить на улице в центре города

Ростовский бомж рассказал, почему продолжает жить на улице в центре города

27 сентября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Ростовский бомж рассказал, почему продолжает жить на улице в центре города
Бездомный Иван, который не помнит своего настоящего имени, рассказал корреспонденту RostovGazeta, что отвык от жизни в социуме.

Бездомный Иван живёт в переулке Соборном, а свое имя получил от полицейских, которые забрали его в участок во время одного из патрулей несколько лет назад.

«Я не помню, как оказался на улице. Возможно, жена выставила. Я с другом любил выпить, ей это не нравилось», — рассказывает Иван.

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Он добавляет, что возвращаться ему уже некуда и на улице его все устраивает. Прохожие помогают с едой и деньгами. От непогоды можно укрыться в подземном переходе.

«Я на улице зарабатываю, добывают еду. Холодно зимой бывает, но это я уже привык, рюмка греет», — говорит Иван.

Ранее RostovGazeta писала о том, как частный детектив наладил связи среди ростовских бомжей.

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#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Полиция#Бездомные в Ростове
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