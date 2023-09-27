Ростовский бомж рассказал, почему продолжает жить на улице в центре города

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Бездомный Иван живёт в переулке Соборном, а свое имя получил от полицейских, которые забрали его в участок во время одного из патрулей несколько лет назад.
«Я не помню, как оказался на улице. Возможно, жена выставила. Я с другом любил выпить, ей это не нравилось», — рассказывает Иван.
Он добавляет, что возвращаться ему уже некуда и на улице его все устраивает. Прохожие помогают с едой и деньгами. От непогоды можно укрыться в подземном переходе.
«Я на улице зарабатываю, добывают еду. Холодно зимой бывает, но это я уже привык, рюмка греет», — говорит Иван.
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