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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Ростовской области придется до 2038 года расплачиваться за Западную хорду

Ростовской области придется до 2038 года расплачиваться за Западную хорду

27 сентября 2023, 12:26
Фото: donland.ru
Ростовской области придется до 2038 года расплачиваться за Западную хорду
Ростовская область каждый год будет платить различные суммы за Западную хорду, говорится в опубликованном постановлении правительства региона.

Речь идет не обо всей трассе, а об одном участке, который построит по договору концессии частный инвестор. И эта компания будет получать деньги от региона.

Самую большую сумму придется выплатить в 2026 году — два миллиарда рублей. После этого средний платеж составит около 1,3 миллиарда рублей ежегодно.

Стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове
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Перечислять деньги нужно будет до 2038 года, а общая сумма составит почти 18 миллиардов рублей.

По информации СМИ, длина участка составит 7,5 километра и он будет платным для автомобилистов.

Ранее стало известно о начале проектирования железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону

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