Ростовской области придется до 2038 года расплачиваться за Западную хорду

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Речь идет не обо всей трассе, а об одном участке, который построит по договору концессии частный инвестор. И эта компания будет получать деньги от региона.
Самую большую сумму придется выплатить в 2026 году — два миллиарда рублей. После этого средний платеж составит около 1,3 миллиарда рублей ежегодно.
Перечислять деньги нужно будет до 2038 года, а общая сумма составит почти 18 миллиардов рублей.
По информации СМИ, длина участка составит 7,5 километра и он будет платным для автомобилистов.
Ранее стало известно о начале проектирования железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону