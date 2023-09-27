Рыбак из Ростова поймал сазана-гиганта на набережной Дона

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Житель Ростова-на-Дону поймал огромного сазана, рыбача прямо на набережной в центре города. Видео разошлось по местным пабликам в соцсетях. Улов ростовчанина вызвал восхищение у жителей города.
На видео мужчина на набережной достает из реки огромную рыбину. «Это амур?», — спросили прохожие у рыбака. Но выяснилось, что это огромных размеров сазан. В длину рыба оказалась больше полуметра.
Находившаяся рядом девушка предложила выпустить судака обратно, потому что ей стало его жалко. На что даме сказали, что она сошла с ума.
Ранее эколог Зайчиков рассказал, как в Ростовской области решить проблему загрязнения рек.