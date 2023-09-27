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Рыбак из Ростова поймал сазана-гиганта с набережной Дона

Рыбак из Ростова поймал сазана-гиганта на набережной Дона

27 сентября 2023, 06:31
Фото: Wickerman/cc0/wiki
Рыбак из Ростова поймал сазана-гиганта с набережной Дона
Ростовчанин поймал огромного сазана на набережной Дона, что вызвало радость у горожан, видео появилось в городских пабликах.

Житель Ростова-на-Дону поймал огромного сазана, рыбача прямо на набережной в центре города. Видео разошлось по местным пабликам в соцсетях. Улов ростовчанина вызвал восхищение у жителей города.

На видео мужчина на набережной достает из реки огромную рыбину. «Это амур?», — спросили прохожие у рыбака. Но выяснилось, что это огромных размеров сазан. В длину рыба оказалась больше полуметра.

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На видео мужчина на набережной достает из реки огромную рыбину.
Видео: t.me/rstv01

Находившаяся рядом девушка предложила выпустить судака обратно, потому что ей стало его жалко. На что даме сказали, что она сошла с ума.

Ранее эколог Зайчиков рассказал, как в Ростовской области решить проблему загрязнения рек.

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