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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Самолет ростовского перевозчика не смог вылететь из-за проблем с двигателем

Самолет ростовского перевозчика не смог лететь из-за проблем с двигателем

27 сентября 2023, 13:53
Фото: donland.ru
Самолет ростовского перевозчика не смог вылететь из-за проблем с двигателем
Самолет «Авиакомпании Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону, не смог совершить рейс из-за проблем с двигателем, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Канал написал, что самолет находился в аэропорту Минеральных Вод и должен был вылететь в Уфу. Рейс запланировали на 26 сентября.

«Однако самолет пришлось вернуть на стоянку с исполнительного старта. Причиной стала индикация о некорректной работе двигателя», — уточнил канал.

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Отмечается, что рейс обслуживала «Авиакомпания Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону. Никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Минеральные Воды#Авиация#Азимут#Проблемы с двигателем#Уфа
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