Самолет ростовского перевозчика не смог лететь из-за проблем с двигателем

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Канал написал, что самолет находился в аэропорту Минеральных Вод и должен был вылететь в Уфу. Рейс запланировали на 26 сентября.
«Однако самолет пришлось вернуть на стоянку с исполнительного старта. Причиной стала индикация о некорректной работе двигателя», — уточнил канал.
Отмечается, что рейс обслуживала «Авиакомпания Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону. Никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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