Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону

Они рассказали, что утром в среду, 27 сентября, якобы перестали выпускать людей с территории рынка. В региональном УФСБ сообщили, что сейчас в Первомайском районе города проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконной миграции.