Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Они рассказали, что утром в среду, 27 сентября, якобы перестали выпускать людей с территории рынка. В региональном УФСБ сообщили, что сейчас в Первомайском районе города проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконной миграции.
«Мероприятия являются плановыми, они носят предупредительно-профилактический характер. Это работа позволяет повысить уровень антитеррористической защищенности», — уточнили в управлении.
Отмечается, что в этой операции участвуют правоохранители.
Ранее появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.