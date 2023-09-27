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Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону

Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону

27 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону оцепили рынок «Темерник», перекрыв все входы и выходы, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что утром в среду, 27 сентября, якобы перестали выпускать людей с территории рынка. В региональном УФСБ сообщили, что сейчас в Первомайском районе города проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконной миграции.

«Мероприятия являются плановыми, они носят предупредительно-профилактический характер. Это работа позволяет повысить уровень антитеррористической защищенности», — уточнили в управлении.

Появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области
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Отмечается, что в этой операции участвуют правоохранители.

Ранее появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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