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Published Сегодня, 18:04

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В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат холодную воду

Сотни жителей Ростова на сутки останутся без холодной воды 28 сентября

27 сентября 2023, 18:04
Фото: 1MI
В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат холодную воду
В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат холодную воду, сообщил городской водоканал.

В Ростове запланированы очередные отключения холодной воды. Ограничение коснется домов на улицах Нансена, Лениногорской, а также проспекта Буденновского — рядом с проездом перед Нансена, 130. Запастись водой местным жителям придется с 08.30 мск до 23.00 мск 28 сентября.

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Ограничение объяснили необходимостью переподключить участок водопроводной линии на улице Нансена. «К сожалению, эту задачу невозможно выполнить без временного ограничения подачи холодной воды в указанных границах», — заключили в водоканале.

Ранее в центре Ростова начались проблемы с напором горячей воды из-за ремонта.

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