Сотни жителей Ростова на сутки останутся без холодной воды 28 сентября

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В Ростове запланированы очередные отключения холодной воды. Ограничение коснется домов на улицах Нансена, Лениногорской, а также проспекта Буденновского — рядом с проездом перед Нансена, 130. Запастись водой местным жителям придется с 08.30 мск до 23.00 мск 28 сентября.
Ограничение объяснили необходимостью переподключить участок водопроводной линии на улице Нансена. «К сожалению, эту задачу невозможно выполнить без временного ограничения подачи холодной воды в указанных границах», — заключили в водоканале.
Ранее в центре Ростова начались проблемы с напором горячей воды из-за ремонта.