Сотни жителей Ростова на сутки останутся без холодной воды 28 сентября

В Ростове запланированы очередные отключения холодной воды. Ограничение коснется домов на улицах Нансена, Лениногорской, а также проспекта Буденновского — рядом с проездом перед Нансена, 130. Запастись водой местным жителям придется с 08.30 мск до 23.00 мск 28 сентября.