Стали известны подробности оцепления рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Горожане рассказали, что выходы перекрыты, сейчас никого не впускают и не выпускают. По их словам, возле одного из входов полицейские проверяют документы.
Между тем, пользователи в комментариях написали, что уже давно пора провести проверку на этом рынке.
Ранее в областном УФСБ сообщили, что в Первомайском районе города сейчас проводятся мероприятия по линии противодействия незаконной миграции. Они являются плановыми, и носят предупредительно-профилактический характер.
Ранее ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.