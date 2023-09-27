rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Стали известны подробности оцепления рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности оцепления рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону

27 сентября 2023, 09:37
Фото: Иллюстрация / ФСБ по Алтайскому краю
Стали известны подробности оцепления рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону правоохранители пришли на рынок «Темерник» в среду, 27 сентября, и оцепили его, сообщили местные жители в соцсетях.

Горожане рассказали, что выходы перекрыты, сейчас никого не впускают и не выпускают. По их словам, возле одного из входов полицейские проверяют документы.

Между тем, пользователи в комментариях написали, что уже давно пора провести проверку на этом рынке.

Появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее в областном УФСБ сообщили, что в Первомайском районе города сейчас проводятся мероприятия по линии противодействия незаконной миграции. Они являются плановыми, и носят предупредительно-профилактический характер.

Ранее ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской областиФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской областиВ Ростовской области могут ввести запрет покупки оружия мигрантами
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ФСБ#Рынок#Последние новости Ростова на сегодня#Проверка#Правоохранители#Оцепление#Темерник#Первомайский район#Незаконная миграция
Подпишитесь
Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:24
Депутат Гордумы Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове
Сегодня, 09:20
Бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают
Сегодня, 07:47
Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области
Сегодня, 06:22
Архитектор рассказал, какие дома в Ростове способны выдержать землетрясение
Сегодня, 06:20
Ростовский бомж рассказал, почему продолжает жить на улице в центре города
Сегодня, 06:18