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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Стоит ли сейчас брать ипотеку в Ростовской области

Стоит ли сейчас брать ипотеку в Ростовской области

27 сентября 2023, 07:48
Фото: 1MI
Стоит ли сейчас брать ипотеку в Ростовской области
В России в очередной раз повысили ключевую ставку, что теперь приведет у удорожанию ипотеки. Стоит ли сейчас покупать квартиру и станут ли они дешевле, в материале RostovGazeta.

Какая сейчас ключевая ставка

Напомним, что 15 сентября, Совет директоров Центрального банка принял решение увеличить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, в результате чего она достигла 13% годовых. Это повышение было вызвано необходимостью снижения высокого уровня инфляции в экономике. Одной из причин такой ситуации стало ослабление курса российской валюты летом.

Стоит отметить, что в августе ставку уже поднимали на 3,5 процентных пункта и, тогда она составила 12% годовых.

Что меняется с ростом ключевой ставки

Ключевая ставка является процентной ставкой, по которой Центробанк предоставляет деньги банкам и принимает депозиты. Когда основная ставка повышается, стоимость кредитов и вкладов в банках возрастает, что приводит к увеличению процентных ставок для граждан и бизнеса. В таком случае, людям выгодно откладывать деньги, а не тратить их или брать кредиты и ипотеку, ведь годовые процентные ставки растут.

Есть мнение, что в такой ситуации цены на недвижимость будут снижаться, поскольку станет сложнее получить ипотечный кредит.

Ключевая ставка является процентной ставкой, по которой Центробанк предоставляет деньги банкам и принимает депозиты. Ключевая ставка является процентной ставкой, по которой Центробанк предоставляет деньги банкам и принимает депозиты.
Ключевая ставка является процентной ставкой, по которой Центробанк предоставляет деньги банкам и принимает депозиты.
Фото: 1MI

Стоит ли покупать квартиру

Мария Румянцева, руководитель агентства SAMPLE и интернет-форума «ПРОНедвижимость», поделилась своим мнением с RostovGazeta о том, что цены на жилье точно не будут падать. Возможны только незначительные колебания в пределах 5-10%.

Она отметила, что выражения «обвал рынка» или «падение цен» используются только журналистами для привлечения внимания к своим статьям. На самом деле, стоимость жилья не уменьшается, и недвижимость остается надежным способом сохранения средств или даже возможностью получить дополнительный доход.

Также Мария Румянцева добавила, что если в будущем произойдет снижение процентной ставки Центрального Банка, можно будет перефинансировать свой кредит, который был получен по текущим условиям.

если в будущем произойдет снижение процентной ставки Центрального Банка, можно будет перефинансировать свой кредит, который был получен по текущим условиям.если в будущем произойдет снижение процентной ставки Центрального Банка, можно будет перефинансировать свой кредит, который был получен по текущим условиям.
если в будущем произойдет снижение процентной ставки Центрального Банка, можно будет перефинансировать свой кредит, который был получен по текущим условиям.
Фото: 1MI

Как выгодно приобрести квартиру в Ростовской области

Перед тем, как приобретать квартиру в новостройке, Мария Румянцева советует изучить различные виды ипотеки, такие как льготная или семейная, а также условия, которым нужно соответствовать.

Важно обсудить все возможные социальные льготы с ипотечным менеджером в офисе продаж выбранного комплекса.

Также стоит оценить размер ежемесячного платежа по ипотеке, чтобы он был оптимальным и не вызывал финансового дискомфорта.

Эксперт рассказала, что нужно провести финансовую оценку своих возможностей с учетом перспектив на будущее. Рекомендуется следить за акциями и скидками от застройщиков.

«Сейчас застройщики совместно с банками запускают акции, которые направлены на конкретную группу покупателей. Например, „0% первоначальный взнос“ для тех, у кого нет денег на первый взнос, или для тех, кто не хочет брать потребительский кредит. Или акция „0.01% на три года без удорожания“ для клиентов, интересующихся инвестициями в недвижимость», — уточнила Мария Румянцева.

Она добавила, что есть появляется выгодный вариант квартиры в новостройке, то стоит рассчитать, какую сумму придется взять в кредит по рыночной процентной ставке. Если сумма не большая, то можно решиться на такую покупку.

«На вторичном рынке ипотечные ставки выше, чем на первичном. Но продавец, зная это и видя вашу заинтересованность, может предложить значительную скидку, которая компенсирует переплату по такому кредиту», — подытожила эксперт.

«На вторичном рынке ипотечные ставки выше, чем на первичном», — эксперт.«На вторичном рынке ипотечные ставки выше, чем на первичном», — эксперт.
«На вторичном рынке ипотечные ставки выше, чем на первичном», — эксперт.
Фото: 1MI

Как растут цены на жилье

В августе текущего года в Ростове наблюдалось увеличение цен на новые квартиры. Стоимость за один квадратный метр жилья выросла на 5% и теперь составляет около 123 000 рублей.

Особенно сильно подорожали квартиры в новых домах в Октябрьском районе города. Здесь цены за квадратный метр жилья выросли на 15% и достигли отметки в 122,5 тысячи рублей.

Также следует отметить существенное повышение цен на новостройки на Западном районе. В Советском районе стоимость за один квадратный метр жилья выросла с 113,7 тысячи рублей до 123,9 тысячи рублей.

Наиболее дорогие квартиры в новых домах находятся в центральных районах города. В Кировском районе цены немного выросли и достигают 149,3 тысячи рублей за один «квадрат», а в Ленинском районе цена составляет 139 тысяч рублей.

Единственный район, где цены на жилье в новостройках снизились, это Первомайский. Здесь стоимость за квадратный метр жилья упала лишь на 0,8% и сейчас составляет 97,9 тысячи рублей.

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