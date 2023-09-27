Стоит ли сейчас брать ипотеку в Ростовской области

В августе текущего года в Ростове наблюдалось увеличение цен на новые квартиры. Стоимость за один квадратный метр жилья выросла на 5% и теперь составляет около 123 000 рублей.



Особенно сильно подорожали квартиры в новых домах в Октябрьском районе города. Здесь цены за квадратный метр жилья выросли на 15% и достигли отметки в 122,5 тысячи рублей.



Также следует отметить существенное повышение цен на новостройки на Западном районе. В Советском районе стоимость за один квадратный метр жилья выросла с 113,7 тысячи рублей до 123,9 тысячи рублей.



Наиболее дорогие квартиры в новых домах находятся в центральных районах города. В Кировском районе цены немного выросли и достигают 149,3 тысячи рублей за один «квадрат», а в Ленинском районе цена составляет 139 тысяч рублей.



Единственный район, где цены на жилье в новостройках снизились, это Первомайский. Здесь стоимость за квадратный метр жилья упала лишь на 0,8% и сейчас составляет 97,9 тысячи рублей.