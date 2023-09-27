«Транспортный коллапс»: почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове

«Официально, по графику, водитель должен отработать 11 часов за день, а на следующий день отдыхать. Или работать в сменном графике два дня через два. Все зависит от того, как договоришься с напарником. Но, поскольку водителей не хватает, напарники есть не у всех. Если нет напарника — работай сам. Так и получается, что водитель работает по 11-12 часов каждый день. В лучшем случае, с двумя выходными, а то и с одним. Отсюда и складывается зарплата», — разъясняет Сергей.