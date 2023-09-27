«Транспортный коллапс»: почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Корреспондент RostovGazeta пообщался с водителями автобусов и выяснил, какие существуют проблемы.
По информации в Сети, средняя зарплата у водителя автобуса в Ростове-на-Дону за 2023 год составляет более 70 тысяч рублей. Уточняется, что чаще всего в публикуемых вакансиях речь идет о 60 тысячах рублей.
Однако на практике это оказалось далеко не так.
«Официальная зарплата у водителя автобуса в Ростове — минимальная. Заработать 60 тысяч за месяц, в принципе, возможно. Но только если работать с пяти утра до 23.00 мск», — отмечает Роман, попросивший изменить его имя при публикации.
С ним соглашаются многие опрошенные корреспондентом водители городских автобусов. Например, водитель Сергей рассказывает, что у него зарплата достигает 40-45 тысяч рублей. Но только при условии, что работает он по 11-12 часов в сутки.
«Официально, по графику, водитель должен отработать 11 часов за день, а на следующий день отдыхать. Или работать в сменном графике два дня через два. Все зависит от того, как договоришься с напарником. Но, поскольку водителей не хватает, напарники есть не у всех. Если нет напарника — работай сам. Так и получается, что водитель работает по 11-12 часов каждый день. В лучшем случае, с двумя выходными, а то и с одним. Отсюда и складывается зарплата», — разъясняет Сергей.
Роман вспоминает, как раньше работал в Москве. Там действительно, по его словам, водители работают по графику. С утра и до обеда, после чего, с обеда и до вечера, на смену выходит другой водитель.
Однако такой практики, по словам опрошенных, в Ростове нет.
В донской столице у каждого водителя городского автобуса есть определенный план. При его перевыполнении — он получает премиальные к заработной плате. А если план не выполнил — докладывать придется самому.
«Когда работаешь с пяти утра — просыпаться приходится в четыре. В гараж приезжаешь в 22.00 мск, после чего около часа стоишь в очереди на заправку. Многие не хотят тратить драгоценное время, спешат быстрее домой, чтобы поспать на час подольше да набраться сил перед новой сменой. Для этого в гараже есть так называемые „перегонщики“. Дашь „перегонщику“ 200 рублей — и можно не стоять в очереди. Он выполнит работу водителя и сам заправит автобус», — рассказывает Роман.
Напомним, что в начале мая общественный транспорт Ростовской области полностью перешел на систему безналичной оплаты проезда. Но многие ростовчане до сих пор предпочитают платить наличными.
И хотя наличкой получается дороже, некоторым пассажирам так удобнее. Тем более, что водители автобусов не возражают.
Жители Ростова уверены, что наличная оплата служит прибавкой к заработной плате водителя. Но на самом деле, это тоже оказалось не совсем так.
По словам собеседников, из наличной оплаты проезда водители расплачиваются за издержки, которые вынуждено несут в процессе своей работы.
«Я работал водителем на двух муниципальных предприятиях. Там поборы идут постоянно. Постоянно кому-то надо отдавать деньги. Например, если не выполнил план за неделю и нечем гасить долг по плану, то придется выходить на отработку. Просто так отработать никто не даст — за это надо заплатить откат начальнику колонны», — говорит Роман.
Водитель городского автобуса Алексей [также попросивший изменить его имя при публикации] подтверждает, что откаты начальнику колонны — это обычная практика, которая существует в донской столице.
По словам собеседников, также за свои деньги водители городских автобусов покупают солярку.
«Соляркой нас заправляют. Но если ее на смену не хватает, то приходится закупать самому. Особенно остро этот вопрос стоит летом, когда приходится включать кондиционер. Нагрузка идет больше. Топлива, соответственно, тоже расходуется больше», — разъясняет Сергей.
И вроде бы, по словам респондентов, необходимый объем солярки для автобуса на смену тщательно рассчитан, в том числе и с условием работы кондиционера. Однако эта арифметика не совпадает с реальностью.
«Обратите внимание, когда будете ехать, на то, как много автобусов стоят на заправках — это они покупают солярку», — добавляет Роман.
Еще одной статьей расхода водителей общественного транспорта являются так называемые «свистки». Это люди, которые сообщают водителям на остановках о времени движения ближайшего транспорта. Напомним, что еще в 2019 году их обещали заменить на планшеты.
«Официально на муниципальных транспортных предприятиях „свистков“ сейчас нет. Но на практике они есть. Они, как и прежде, подходят к водителям и вымораживают деньги. Считается, что „свистки“ говорят интервал движения между автобусами. Но без этой информации вполне можно обойтись. Просто все уже привыкли, что раз есть „свистки“, значит, им надо давать деньги. Поэтому водители и платят, по инерции», — сообщает Роман.
Стоимость услуг «свистков» в Ростове сегодня разнится. По словам водителей, в среднем, «промежуточный свисток» берет 50-100 рублей, а на конечных остановках оплата «свистку» может доходить до 300-400 рублей.
Собеседники подчеркивают, что на ряде конечных остановок их уже действительно нет. Например, на ГПЗ-10. Однако «свистков» по-прежнему можно наблюдать на Буденновском, на Большой Садовой, на Ворошиловском. Встречаются они, по словам собеседников, и на Северном.
«В принципе, я думаю, деньги им можно и не давать. Но тогда „свистки“ перестают здороваться и улыбаться, будут ходить со смурными лицами», — говорит Роман.
Для чего в Ростове до сих пор существуют «свистки», водители могут только догадываться.
«Поговаривают, что собранные „свистками“ деньги якобы сдаются в гараж», — делится слухами Алексей.
В редакцию RostovGazeta все чаще поступают жалобы ростовчан на нехватку автобусов в часы-пик. Причину сложной транспортной ситуации городские власти видят в дефиците водителей.
«И это понятно — за такие деньги никто не хочет работать с такими нагрузками. Вот водители и бегут. Для сравнения, грузчик, который работает строго с 9.00 до 17.00 получает за смену 2,5 тысячи рублей. При этом у него нет никакой ответственности, никаких трат, и остается время на полноценный отдых. Отработал 5 дней, получил свои 15 тысяч и доволен», — убежден Роман.
Жалобы ростовчан поступают по многим номерам маршрутов. В частности на движение автобусов №45 и №47, на №71. Есть наблюдения о снижении числа автобусов на маршруте №34.
«Маршруты №45 и 47 убиты уже до такой степени, что на них вообще никто не хочет работать. Мне кажется, там уже даже план убрали, лишь бы только оставить их», — делится мнением Роман.
По словам собеседника, многие водители автобусов сменили профессию. Из оставшихся одни рассматривают варианты — куда пойти работать. А другие осваивают новые маршруты, надеясь, что там ситуация будет в корне иной.
«На коротких маршрутах, когда интервал движения составляет три минуты, например, №71 или №34, стало не выгодно. Особенно летом, когда нет пассажиропотока, а план выполнять надо. Вот автобусы или стоят подолгу на остановках, или устраивают гонки, борясь за каждого пассажира. Не каждому водителю это нравится. Поэтому некоторые пока перешли работать на маршруты №94 и №96. Там поспокойнее. Едешь себе и едешь», — констатирует Роман.
Выяснить, действительно ли в муниципальных транспортных предприятиях для водителей городского транспорта складывается не лучшая ситуация, корреспонденту RostovGazeta не удалось. По городским номерам муниципального унитарного предприятия, указанных на сайте, в разгар рабочего дня не ответили на звонок ни в одном филиале. Редакция направит официальные запросы. Информация будет уточняться.
Очевидно, что ситуация с общественным транспортом в Ростове остается напряженной. Водители не могут продолжать работать в сложившихся условиях. Увольнение сотрудников приводит к росту нагрузки на оставшихся. Но как долго хватит их сил — никто спрогнозировать не может.
Существующие «издержки», несоответствующая затратам сил заработная плата только усугубляют накопившуюся усталость водителей. И если ничего не предпринимать, то ситуация с транспортом в Ростове действительно может обернуться точной копией той, которая существовала в советские годы.
Многие люди хорошо помнят, как в конце 80-х годов в Ростове толпы людей долго стояли на остановке. А потом буквально «штурмовали» подъехавший транспорт, чтобы поскорее добраться домой. Автобусы с конечных остановок уезжали переполненными. И зачастую не останавливались на промежуточных остановочных комплексах.
Ранее RostovGazeta сообщала, что для устранения дефицита водителей в Ростове руководитель перевозчика предложил платить заработную плату не менее 180 тысяч рублей.