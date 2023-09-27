Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону достроят до конца 2023 года

Новый автовокзал появится на месте старого аэропорта. Главная цель этого проекта — разгрузить дороги города от автобусов, следующих по различным маршрутам. Новый комплекс будет иметь площадь более 5 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать до 10 тысяч пассажиров в день.