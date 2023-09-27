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Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону достроят до конца 2023 года

Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону достроят до конца 2023 года

27 сентября 2023, 06:38
Фото: mindortrans.donland.ru
Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону достроят до конца 2023 года
В Ростове-на-Дону строительство Центрального областного автовокзала должно завершиться до конца 2023 года, сообщили в Минтранспорта региона.

Новый автовокзал появится на месте старого аэропорта. Главная цель этого проекта — разгрузить дороги города от автобусов, следующих по различным маршрутам. Новый комплекс будет иметь площадь более 5 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать до 10 тысяч пассажиров в день.

На территории появятся восемь перронов для прибытия и 20 — для отправления автобусов. Проектом предусмотрены парковки для такси и несколько парковочных мест для машин.

Проектом предусмотрены парковки для такси и несколько парковочных мест для машин.Проектом предусмотрены парковки для такси и несколько парковочных мест для машин.
Проектом предусмотрены парковки для такси и несколько парковочных мест для машин.
Фото: mindortrans.donland.ru
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В настоящее время ведутся работы по восстановлению фасада здания бывшего аэропорта и демонтажу внутренних конструкций.

Проектная компания проводит работу по выдаче технической документации, а также был разработан генеральный план территории.

Ранее стало известно, что высотки до 30 этажей могут появиться на Нариманова в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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