Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону достроят до конца 2023 года

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Новый автовокзал появится на месте старого аэропорта. Главная цель этого проекта — разгрузить дороги города от автобусов, следующих по различным маршрутам. Новый комплекс будет иметь площадь более 5 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать до 10 тысяч пассажиров в день.
На территории появятся восемь перронов для прибытия и 20 — для отправления автобусов. Проектом предусмотрены парковки для такси и несколько парковочных мест для машин.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению фасада здания бывшего аэропорта и демонтажу внутренних конструкций.
Проектная компания проводит работу по выдаче технической документации, а также был разработан генеральный план территории.
Ранее стало известно, что высотки до 30 этажей могут появиться на Нариманова в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.