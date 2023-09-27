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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Батайске Ростовской области газифицированы дома для детей-сирот

В Батайске Ростовской области газифицированы дома для детей-сирот

27 сентября 2023, 09:23
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к газовым сетям два многоквартирных дома в Батайске, построенных для обеспечения жильем детей-сирот.
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Для газификации домов построен газопровод-ввод протяженностью 100 метров, выполнен монтаж квартирных систем газопотребления, установлены индивидуальные системы контроля загазованности в каждой квартире, газовые счетчики и отопительные котлы.

«Слаженная работа наших специалистов позволила своевременно выполнить комплекс работ по газификации и создать комфортные условия для проживания в новом доме», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

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