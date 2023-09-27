В Батайске Ростовской области газифицированы дома для детей-сирот

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Для газификации домов построен газопровод-ввод протяженностью 100 метров, выполнен монтаж квартирных систем газопотребления, установлены индивидуальные системы контроля загазованности в каждой квартире, газовые счетчики и отопительные котлы.
«Слаженная работа наших специалистов позволила своевременно выполнить комплекс работ по газификации и создать комфортные условия для проживания в новом доме», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Справка
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.