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Published Сегодня, 10:35
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Updated Сегодня, 10:37
26 сентября Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде и Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) заключили соглашение о сотрудничестве для оказания бесплатной юридической помощи населению в рамках проекта #ОнлайнНеприкосновенность совместными силами Центра и юридической клиники РИНХ.
Соглашение о сотрудничестве подписали директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская, ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко, с участием декана Юридического факультета РИНХ Алексея Позднышова и директора Юридической клиники Антона Габовича. Церемония подписания прошла в рамках Ученого совета университета. РИНХ стал седьмым вузом в России, который поддержал идею проекта #ОнлайнНеприкосновенность.
Основная задача сотрудничества — предоставление правовых консультаций, подготовка юридических документов, защита нарушенных прав в суде и проведение мероприятий по повышению цифровой грамотности населения. В юридической клинике правовую помощь оказывают студенты-старшекурсники вуза под контролем преподавателей.
Людмила Куровская, директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде:
«Наш Центр, созданный по инициативе Роскомнадзора, дает возможность каждому человеку получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. За два года нашу помощь получили более чем 4200 человек. Сегодня филиалы Центра уже работают в четырех федеральных округах страны, но география заявителей гораздо шире. Чтобы охватить большее количество регионов, мы совместно с ведущими вузами России запустили проект #ОнлайнНеприкосновенность. Это позволит в разы увеличить возможности сотрудников Центра при работе с обращениями граждан, а также даст студентам-юристам бесценный профессиональный опыт».
#ОнлайнНеприкосновенность — это совместная деятельность Центра и юридических клиник ведущих российских вузов с целью расширения географии оказания правовой помощи и повышения ее доступности для граждан. Хотя нарушения прав субъектов персональных данных происходят в цифровой среде, негативные последствия таких нарушений проявляются в реальной жизни. Для того чтобы иметь возможность всегда быть на связи с гражданами, проживающими в различных часовых поясах, в том числе проводить их личный прием, Центр планирует заручиться поддержкой юридических клиник ведущих российских вузов по оказанию бесплатной правовой помощи.