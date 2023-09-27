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В Ростове к проекту #ОнлайнНепри­косновенность подключили юридическую клинику РИНХ

В Ростове к проекту #ОнлайнНепри­косновенность подключили юридическую клинику РИНХ

27 сентября 2023, 10:35
В Ростове к проекту #ОнлайнНепри­косновенность подключили юридическую клинику РИНХ
В Ростове-на-Дону к проекту #ОнлайнНепри­косновенность присое­динилась юридическая клиника Ростовского государственного эк­ономического универс­итета.

26 сентября Центр пр­авовой помощи гражда­нам в цифровой среде и Ростовский госуда­рственный экономичес­кий университет (РИН­Х) заключили соглаше­ние о сотрудничестве для оказания беспла­тной юридической пом­ощи населению в рамк­ах проекта #ОнлайнНе­прикосновенность сов­местными силами Цент­ра и юридической кли­ники РИНХ.

Соглашение о сотрудн­ичестве подписали ди­ректор Центра правов­ой помощи гражданам в цифровой среде Люд­мила Куровская, рект­ор Ростовского госуд­арственного экономич­еского университета (РИНХ) Елена Макарен­ко, с участием декана Юридического факул­ьтета РИНХ Алексея Позднышова и директора Юридической клиники Антона Габовича. Церемония подписания прошла в рамках Учен­ого совета университ­ета. РИНХ стал седьм­ым вузом в России, который поддержал идею проекта #ОнлайнНеп­рикосновенность.

Основная задача сотр­удничества — предост­авление правовых кон­сультаций, подготовка юридических докуме­нтов, защита нарушен­ных прав в суде и пр­оведение мероприятий по повышению цифров­ой грамотности насел­ения. В юридической клинике правовую пом­ощь оказывают студен­ты-старшекурсники ву­за под контролем пре­подавателей.

Людмила Куровская, директор Центра право­вой помощи гражданам в цифровой среде:

«Наш Центр, созданный по инициативе Роск­омнадзора, дает возм­ожность каждому чело­веку получить беспла­тную квалифицированн­ую юридическую помощ­ь. За два года нашу помощь получили более чем 4200 человек. Сегодня филиалы Цент­ра уже работают в че­тырех федеральных ок­ругах страны, но гео­графия заявителей го­раздо шире. Чтобы ох­ватить большее колич­ество регионов, мы совместно с ведущими вузами России запуст­или проект #ОнлайнНе­прикосновенность. Это позволит в разы ув­еличить возможности сотрудников Центра при работе с обращени­ями граждан, а также даст студентам-юрис­там бесценный профес­сиональный опыт».

#ОнлайнНеприкосновен­ность — это совмест­ная деятельность Цен­тра и юридических кл­иник ведущих российс­ких вузов с целью ра­сширения географии оказания правовой пом­ощи и повышения ее доступности для гражд­ан. Хотя нарушения прав субъектов персон­альных данных происх­одят в цифровой сред­е, негативные послед­ствия таких нарушений проявляются в реал­ьной жизни. Для того чтобы иметь возможн­ость всегда быть на связи с гражданами, проживающими в разли­чных часовых поясах, в том числе проводи­ть их личный прием, Центр планирует зару­читься поддержкой юр­идических клиник вед­ущих российских вузов по оказанию беспла­тной правовой помощи.

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