#ОнлайнНеприкосновен­ность — это совмест­ная деятельность Цен­тра и юридических кл­иник ведущих российс­ких вузов с целью ра­сширения географии оказания правовой пом­ощи и повышения ее доступности для гражд­ан. Хотя нарушения прав субъектов персон­альных данных происх­одят в цифровой сред­е, негативные послед­ствия таких нарушений проявляются в реал­ьной жизни. Для того чтобы иметь возможн­ость всегда быть на связи с гражданами, проживающими в разли­чных часовых поясах, в том числе проводи­ть их личный прием, Центр планирует зару­читься поддержкой юр­идических клиник вед­ущих российских вузов по оказанию беспла­тной правовой помощи.