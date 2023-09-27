В Ростове-на-Дону 26-летняя женщина с разницей в год родила две двойни

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
По информации «КП — Ростов-на-Дону», ростовчанка узнала о второй беременности через три месяца после первых родов. Как оказалось, у нее в роду уже были двойни — у ее бабушки и тети.
«Ростовчанку с детьми отпустили домой на четвертый день после родов. Ее выписали ровно через год и один месяц после того, как на свет появилась первая двойня», — сказано в сообщении.
Отмечается, что вторая беременность прошла достаточно легко.
Ранее эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.