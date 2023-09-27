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В Ростове-на-Дону 26-летняя женщина с разницей в год родила две двойни

В Ростове-на-Дону 26-летняя женщина с разницей в год родила две двойни

27 сентября 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из больницы выписали 26-летнюю местную жительницу, у которой с разницей в год появились на свет две двойни, пишут СМИ.

По информации «КП — Ростов-на-Дону», ростовчанка узнала о второй беременности через три месяца после первых родов. Как оказалось, у нее в роду уже были двойни — у ее бабушки и тети.

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«Ростовчанку с детьми отпустили домой на четвертый день после родов. Ее выписали ровно через год и один месяц после того, как на свет появилась первая двойня», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вторая беременность прошла достаточно легко.

Ранее эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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