В Ростове-на-Дону доказали закупку ковидных коек по завышенным ценам в пандемию

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
По информации ведомства, в сговоре работали управление здравоохранения Ростова, компании «Территория красоты» и «Стармед». Это привело к тому, что сильно выросли в цене медицинские койки, которые закупали для нужд больницы.
Изначально дело завели в отношении только компаний, которые стали поставщиками. По информации антимонопольщиков, позже правоохранители передали материалы, говорящие о причастности к этом и управления здравоохранения, выступившего заказчиком.
«Организации создали цепочку посредников для увеличения цены, а управление купило товары. Изначально кровати закупали по 216 тысяч рублей, а конечная стоимость возрастала до 391 тысячи рублей», — уточнили в управлении.
Отмечается, что цена контракта для поставки дополнительных коек в больницу №20 выросла на 80%. Теперь виновных планируется привлечь к ответственности.
Ранее стало известно, что две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 миллионов рублей.