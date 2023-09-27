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В Ростове-на-Дону доказали закупку ковидных коек по завышенным ценам в пандемию

В Ростове-на-Дону доказали закупку ковидных коек по завышенным ценам в пандемию

27 сентября 2023, 08:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону доказали закупку ковидных коек по завышенным ценам в пандемию
В Ростовской области удалось доказать сговор во время закупки медицинских кроватей в период пандемии, сообщает региональное УФАС.

По информации ведомства, в сговоре работали управление здравоохранения Ростова, компании «Территория красоты» и «Стармед». Это привело к тому, что сильно выросли в цене медицинские койки, которые закупали для нужд больницы.

Изначально дело завели в отношении только компаний, которые стали поставщиками. По информации антимонопольщиков, позже правоохранители передали материалы, говорящие о причастности к этом и управления здравоохранения, выступившего заказчиком.

Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей
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«Организации создали цепочку посредников для увеличения цены, а управление купило товары. Изначально кровати закупали по 216 тысяч рублей, а конечная стоимость возрастала до 391 тысячи рублей», — уточнили в управлении.

Отмечается, что цена контракта для поставки дополнительных коек в больницу №20 выросла на 80%. Теперь виновных планируется привлечь к ответственности.

Ранее стало известно, что две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 миллионов рублей.

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