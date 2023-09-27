В Ростовской области 17-летний водитель протаранил ограждение

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Авария произошла на улице Морской в Волгодонске. Здесь водитель автомобиля «ВАЗ 21214» при перестроении вправо не проверил безопасность своего маневра. Он создал помеху для движения мопеда Raid, которым управлял 17-летний водитель.
Подросток ехал прямо и не менял траекторию движения. В результате он не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение.
«В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
О состоянии раненого подростка пока информации нет.
Читайте также о том, как водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал.