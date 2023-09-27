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В Ростовской области 17-летний водитель протаранил ограждение

В Ростовской области 17-летний водитель протаранил ограждение

27 сентября 2023, 04:53
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла на улице Морской в Волгодонске. Здесь водитель автомобиля «ВАЗ 21214» при перестроении вправо не проверил безопасность своего маневра. Он создал помеху для движения мопеда Raid, которым управлял 17-летний водитель.

Подросток ехал прямо и не менял траекторию движения. В результате он не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение.

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«В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

О состоянии раненого подростка пока информации нет.

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