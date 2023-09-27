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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В Ростовской области коровы и козы ворвались на территорию многоэтажки

В Ростовской области коровы и козы ворвались на территорию многоэтажки

27 сентября 2023, 12:30
Фото: 1MI
В Ростовской области коровы и козы ворвались на территорию многоэтажки
В Волгодонске в одном из дворов многоэтажного дома неожиданно для всех появился крупный рогатый скот, сообщили очевидцы в соцсетях.

Местные жители заметили большое количество коров и коз, которые спокойно стояли на газоне и щипали траву. Некоторые выходили на тротуар и находящуюся рядом парковку.

Горожане стали переживать, что коровы могут поцарапать припаркованные автомобили. Кому именно может принадлежать скот и как он здесь оказался, пока остается загадкой. Между тем, незваные гости практически не обращают внимание на людей и продолжают свою прогулку.

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В Ростовской области коровы и козы ворвались на территорию многоэтажки
Видео: t.me/telega_rostov

«Это покос амброзии», — пошутили пользователи в комментариях.

«Какие все ухоженные, чистенькие», — заявили местные жители.

Ранее банда из козлов атаковала подъезды и жителей в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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