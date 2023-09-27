В Ростовской области коровы и козы ворвались на территорию многоэтажки

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Местные жители заметили большое количество коров и коз, которые спокойно стояли на газоне и щипали траву. Некоторые выходили на тротуар и находящуюся рядом парковку.
Горожане стали переживать, что коровы могут поцарапать припаркованные автомобили. Кому именно может принадлежать скот и как он здесь оказался, пока остается загадкой. Между тем, незваные гости практически не обращают внимание на людей и продолжают свою прогулку.
«Это покос амброзии», — пошутили пользователи в комментариях.
«Какие все ухоженные, чистенькие», — заявили местные жители.
Ранее банда из козлов атаковала подъезды и жителей в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.