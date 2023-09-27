Следователи нашли виновных в обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове

Напомним, в день трагедии на Гребном канале проходил футбольный матч среди юниоров из Ростова и Батайска. В городе было объявлено штормовое предупреждение, однако игру по неизвестным причинам отменять не стали. В результате сильного порыва ветра трибуна с болельщиками опрокинулась. Пострадали и сами игроки, и болевшие за них близкие. Единственная погибшая в результате инцидента является мамой одного из юных футболистов.