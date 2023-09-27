Следователи нашли виновных в обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Следкоме Ростовской области рассказали о ходе расследования трагедии, произошедшей на Гребном канале в Ростове 30 мая. Тогда из-за опрокидывания трибуны с болельщиками во время футбольного матча погибла женщина, еще больше 20 человек, включая детей, пострадали.
Председатель Следкома Аслан Хуаде заявил, что по факту инцидента расследуется два уголовных дела. В одном из них обвинение предъявлено директору ООО «ЛазерТех», который и поставил на Гребной канал неустойчивые трибуны.
Второе же уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора спортивной школы, организовывавшей как сами соревнования, так и поставку злополучных трибун. Фигурант дела сейчас сбежал и объявлен в розыск.
Напомним, в день трагедии на Гребном канале проходил футбольный матч среди юниоров из Ростова и Батайска. В городе было объявлено штормовое предупреждение, однако игру по неизвестным причинам отменять не стали. В результате сильного порыва ветра трибуна с болельщиками опрокинулась. Пострадали и сами игроки, и болевшие за них близкие. Единственная погибшая в результате инцидента является мамой одного из юных футболистов.