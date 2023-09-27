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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Водители автобусов в Ростове заявили, что платят откаты начальнику колонны

Водители автобусов в Ростове рассказали об откатах начальнику колонны

27 сентября 2023, 12:55
Фото: Midjourney
Водители автобусов в Ростове заявили, что платят откаты начальнику колонны
За выход автобуса на маршрут в Ростове для отработки, водители должны заплатить деньги начальнику колонны, сообщил RostovGazeta бывший водитель автобуса Роман.

Собеседник рассказывает, что у каждого водителя автобуса в Ростове есть план. Он включает в себя информацию о том, какое число людей надо перевезти.

И если план за неделю не выполнен, то гасить долг приходится своими деньгами. А когда денег нет — можно выйти на отработку.

«Но просто так отработать никто не даст. За это надо заплатить начальнику колонны», — отмечает Роман [имя изменено по его просьбе] .

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Корреспондент RostovGazeta проверил эту информацию, обратившись к другим водителям автобусов в Ростове. Они подтвердили, что оплата начальнику колонны — это стандартная практика. Уточним, что речь идет о ситуации в муниципальном транспортном предприятии.

Водители рассказывают, что также за свои деньги им приходится докупать солярку.

«Соляркой нас заправляют. Но когда на смену ее не хватает, что особенно часто случается летом, приходится докупать самому», — сообщает водитель автобуса Сергей, также попросивший изменить его имя при публикации.

Подробнее о том, почему в Ростове наметился дефицит водителей автобусов — в большом материале RostovGazeta.

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