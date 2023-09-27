rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Водители Ростова заявили, что «свистки» ходят с грустными лицами если им не платить

Водители Ростова рассказали, кто такие «свистки» и почему они ходят с кислыми лицами

27 сентября 2023, 11:56
Фото: pxhere.com
Водители Ростова заявили, что «свистки» ходят с грустными лицами если им не платить

Водители Ростова рассказали, почему «свистки» ходят с грустными лицами

Официально на транспортных предприятиях «свистков» сейчас нет. Но на некоторых остановках в Ростове они встречаются, и продолжают требовать деньги. Теоретически, деньги им можно не давать. Но тогда они будут ходить с грустными лицами, сообщил RostovGazeta бывший водитель автобуса Роман.

Водитель автобуса Роман [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что уволился из транспортного предприятия порядка двух месяцев назад. Причин увольнения он называет много. Главными из них стали низкая заработная плата и всевозможные расходы, которые несут водители автобусов.

Одной из статей таких расходов, по его словам, по-прежнему являются «свистки» — люди, сообщающие о времени движения транспорта на остановках.

В Ростове планируют убрать «свистков» для водителей автобусов
Узнать подробнее

«Их уже стало меньше в Ростове, но они есть. Как и прежде, подходят к водителям автобусов в ожидании денег», — говорит Роман.

И вроде бы, по словам оппонента, можно обойтись без информации, предоставленной «свистком», однако водители автобусов по инерции продолжают платить.

Подробнее о том, почему в Ростове наметился дефицит водителей — в большом материале RostovGazeta.

«Транспортный коллапс»: почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
Транспортники опровергли рэкет "свистков" в РостовеВ Ростове планируют убрать «свистков» для водителей автобусовДефицит водителей автобусов достиг 49% в Ростове-на-Дону
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Последние новости Ростова на сегодня#Водители#Ростов#Расходы#Заработная плата#Свистки
Подпишитесь
Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:24
Депутат Гордумы Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове
Сегодня, 09:20
Бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают
Сегодня, 07:47
Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области
Сегодня, 06:22
Архитектор рассказал, какие дома в Ростове способны выдержать землетрясение
Сегодня, 06:20
Ростовский бомж рассказал, почему продолжает жить на улице в центре города
Сегодня, 06:18