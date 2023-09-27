Водители Ростова рассказали, кто такие «свистки» и почему они ходят с кислыми лицами

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Водитель автобуса Роман [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что уволился из транспортного предприятия порядка двух месяцев назад. Причин увольнения он называет много. Главными из них стали низкая заработная плата и всевозможные расходы, которые несут водители автобусов.
Одной из статей таких расходов, по его словам, по-прежнему являются «свистки» — люди, сообщающие о времени движения транспорта на остановках.
«Их уже стало меньше в Ростове, но они есть. Как и прежде, подходят к водителям автобусов в ожидании денег», — говорит Роман.
И вроде бы, по словам оппонента, можно обойтись без информации, предоставленной «свистком», однако водители автобусов по инерции продолжают платить.
Подробнее о том, почему в Ростове наметился дефицит водителей — в большом материале RostovGazeta.