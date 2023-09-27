Водители Ростова рассказали, кто такие «свистки» и почему они ходят с кислыми лицами

Водители Ростова рассказали, почему «свистки» ходят с грустными лицами

Официально на транспортных предприятиях «свистков» сейчас нет. Но на некоторых остановках в Ростове они встречаются, и продолжают требовать деньги. Теоретически, деньги им можно не давать. Но тогда они будут ходить с грустными лицами, сообщил RostovGazeta бывший водитель автобуса Роман.