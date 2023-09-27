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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области

Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области

27 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области
Кампания по вакцинации от коронавируса длилась больше двух лет и закончилась весной. Информация о том, что дончан осенью 2023 года будут прививать новой вакциной, пока не поступала, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Однако ростовские медики уверены в том, что ученые работают над созданием новой вакцины.

«И в случае надобности не составит большого труда произвести необходимое их количество», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

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Доктор делится мнением, что пока иммунной прослойки у населения достаточно. Да и коронавирус еще не изменился до такой степени, чтобы начинать прививочную кампанию.

«Ведется мониторинг наличия антител к коронавирусу у населения. Все знают, что с течением времени количество антител снижается. Но надо понимать, что есть антитела, а есть иммунная память, которая остается у человека на всю жизнь почти ко всем болезням», — резюмирует врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавируса.

Ростовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавируса
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