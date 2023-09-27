Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Однако ростовские медики уверены в том, что ученые работают над созданием новой вакцины.
«И в случае надобности не составит большого труда произвести необходимое их количество», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор делится мнением, что пока иммунной прослойки у населения достаточно. Да и коронавирус еще не изменился до такой степени, чтобы начинать прививочную кампанию.
«Ведется мониторинг наличия антител к коронавирусу у населения. Все знают, что с течением времени количество антител снижается. Но надо понимать, что есть антитела, а есть иммунная память, которая остается у человека на всю жизнь почти ко всем болезням», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавируса.