Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области

«Ведется мониторинг наличия антител к коронавирусу у населения. Все знают, что с течением времени количество антител снижается. Но надо понимать, что есть антитела, а есть иммунная память, которая остается у человека на всю жизнь почти ко всем болезням», — резюмирует врач.