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Все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области

Все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области

27 сентября 2023, 11:42
Фото: Pxhere
Все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области
В Ростовской области необходимо запретить продажу табачной продукции на розничных рынках и в ларьках, сообщил в соцсетях депутат Заксобрания региона Игорь Бураков.

Он рассказал, что контроль за оборотом этой продукции постоянно усиливают, однако серьезных изменений не происходит. По его словам, из-за нелегальных товаров регион теряет около 20 миллиардов рублей в год.

«Нужно подорвать экономическую основу этого бизнеса, в которую втянуты тысячи людей, включая и недобросовестных контролеров», — заявил депутат.

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Он предложил ввести ограничения на продажу табачной продукции и запретить ее реализацию в ларьках. По его мнению, нужны новые законодательные инициативы, чтобы решить проблемы.

Ранее бизнесменов из Ростова осудили на 2 года колонии за ввоз и продажу сигарет из ЛДНР. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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