Все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Он рассказал, что контроль за оборотом этой продукции постоянно усиливают, однако серьезных изменений не происходит. По его словам, из-за нелегальных товаров регион теряет около 20 миллиардов рублей в год.
«Нужно подорвать экономическую основу этого бизнеса, в которую втянуты тысячи людей, включая и недобросовестных контролеров», — заявил депутат.
Он предложил ввести ограничения на продажу табачной продукции и запретить ее реализацию в ларьках. По его мнению, нужны новые законодательные инициативы, чтобы решить проблемы.
Ранее бизнесменов из Ростова осудили на 2 года колонии за ввоз и продажу сигарет из ЛДНР. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.