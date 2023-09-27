Житель Ростова отсудил 700 тысяч рублей у больницы, где ему спиртом сожгли глаз

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Ростовчанин рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», что попал в больницу из-за проблем с сердцем. В один из дней ему стало плохо, тогда на помощь пришли медсестры.
«Мне хотели дать понюхать нашатырный спирт. Сотрудница начала открывать флакон и тут нечаянно струя прыснула мне в левый глаз», — рассказал мужчина.
Он добавил, что началось жжение, а промыть в воде не помогло. В результате пациент теперь не видит этим глазом.
Тогда ростовчанин попытался отсудить пять миллионов рублей у больницы. Но суд назначил ему компенсацию в 700 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что власти Ростова хотят отсудить 50 миллионов рублей у владельцев подземных коммуникаций.