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Житель Ростова отсудил 700 тысяч рублей у больницы, где ему спиртом сожгли глаз

Житель Ростова отсудил 700 тысяч рублей у больницы, где ему спиртом сожгли глаз

27 сентября 2023, 07:00
Фото: pxhere.com
Житель Ростова отсудил 700 тысяч рублей у больницы, где ему спиртом сожгли глаз
В Ростове-на-Дону мужчине удалось отсудить 700 тысяч рублей у больницы, где его лишили зрения на один глаз, пишут СМИ.

Ростовчанин рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», что попал в больницу из-за проблем с сердцем. В один из дней ему стало плохо, тогда на помощь пришли медсестры.

«Мне хотели дать понюхать нашатырный спирт. Сотрудница начала открывать флакон и тут нечаянно струя прыснула мне в левый глаз», — рассказал мужчина.

Власти Ростова хотят отсудить 50 млн у владельцев подземных коммуникаций
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Он добавил, что началось жжение, а промыть в воде не помогло. В результате пациент теперь не видит этим глазом.

Тогда ростовчанин попытался отсудить пять миллионов рублей у больницы. Но суд назначил ему компенсацию в 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что власти Ростова хотят отсудить 50 миллионов рублей у владельцев подземных коммуникаций.

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