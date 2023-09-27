Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Учения по гражданской обороне пройдут в Новочеркасске в среду, 4 октября. Местное управление по делам ГО и ЧС проведет комплексную проверку сирен оповещения. Они сработают в 10.00 мск.
В администрации Новочеркасска уточняют, что такие учения 4 октября состоятся и в других муниципалитетах Ростовской области. Проверят ли сирены в Ростове в этот день, пока не ясно. Администрация города конкретную дату учений по ГО пока не анонсировала.
Однако в документе, ранее опубликованном ростовскими властями, говорилось, что учения будут проводиться в дневное время в первую среду марта и октября с 10.43 мск. Продолжительность работы сирен при этом не может превышать одну минуту.