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Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября

Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября

27 сентября 2023, 15:00
Фото: Midjourney
Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября

Жителей Новочеркасска предупредили о работе экстренных сирен 4 октября

Систему экстренного оповещения населения проверят 4 октября в Новочеркасске Ростовской области, сообщила местная администрация.

Учения по гражданской обороне пройдут в Новочеркасске в среду, 4 октября. Местное управление по делам ГО и ЧС проведет комплексную проверку сирен оповещения. Они сработают в 10.00 мск.

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В администрации Новочеркасска уточняют, что такие учения 4 октября состоятся и в других муниципалитетах Ростовской области. Проверят ли сирены в Ростове в этот день, пока не ясно. Администрация города конкретную дату учений по ГО пока не анонсировала.

Однако в документе, ранее опубликованном ростовскими властями, говорилось, что учения будут проводиться в дневное время в первую среду марта и октября с 10.43 мск. Продолжительность работы сирен при этом не может превышать одну минуту.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Происшествие#Ростов#Экстренные сирены в Ростовской области#Учения ГО и ЧС в Ростовской области
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