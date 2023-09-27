Жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Житель Азова позвонил на горячую линию банка и заявил, что начинает минировать филиалы учреждения. А после этого он стал угрожать, что устроит взрывы.
Бабича удалось разыскать и он во всем признался, а также заявил, что не планировал совершать теракты. В результате в отношении него завели уголовное дело.
Теперь Азовский городской суд приговорил обвиняемого к 1 году и 10 месяцам заключения условно. Что стало мотивом его поступка, не раскрывается.
Ранее донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.