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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:11

Жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка

Жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка

27 сентября 2023, 13:09
Фото: 53.mchs.gov.ru
Жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка
В Ростовской области огласили приговор Александру Бабичу, который угрожал устроить взрывы в офисах банка, сообщает региональное УФСБ.

Житель Азова позвонил на горячую линию банка и заявил, что начинает минировать филиалы учреждения. А после этого он стал угрожать, что устроит взрывы.

Бабича удалось разыскать и он во всем признался, а также заявил, что не планировал совершать теракты. В результате в отношении него завели уголовное дело.

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Теперь Азовский городской суд приговорил обвиняемого к 1 году и 10 месяцам заключения условно. Что стало мотивом его поступка, не раскрывается.

Ранее донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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