27-й международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» начал работу

В рамках форума обсудят создание водородного кластера на территории Сахалина. Стартовым этапом станет строительство по производству этого газа. Правительство островного региона сотрудничает с «Росатомом» для реализации проекта. Уже разработали технико-экономическое обоснование строительства, разрабатывается обоснование инвестиций. На Восточном экономическом форуме компания «Русатом оверсиз» уже подписала с корейскими партнерами соглашение о поставках топлива. Первую очередь производства (до 30 тысяч тонн водорода в год) планируют запустить в конце 2026 года, апгрейд до 100 тысяч тонн ежегодно —в 2030 году. Доля российских технологий в проекте составит до 80%. В состав кластера войдет и испытательный водородный полигон — его создание уже началось. Разработаны и формируются 4 комплекта оборудования для тестирования автономного энергообеспечения объектов связи, мобильного лагеря МЧС, водородной АЗС и автономной энергоснабжающей системы на водороде. Уже весной 2024 года на Сахалине ожидают поставку технологического оборудования, в мае–июне стартует опытная эксплуатация. На осень будущего года запланировано промышленное тиражирование оборудование.