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Бизнесмен Бабаев открестился от экс-главы района по делу аксайских рынков

Бизнесмен Бабаев открестился от экс-главы района по делу аксайских рынков

28 сентября 2023, 10:46
Фото: donland.ru
Бизнесмен Бабаев открестился от экс-главы района по делу аксайских рынков
Бизнесмен Карим Бабаев, который проходит по одному уголовному делу с экс-главой администрации Аксайского района Виталием Борзенко, заявил, что они не были компаньонами, пишут СМИ.

Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки были закрыты и больше не возобновили работу. На фоне этого бизнесмены и Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.

Теперь это разбирательство дошло до суда, а на скамье подсудимых оказались несколько человек. По информации Bloknot-Rostov, на очередной заседании они заявили, что вину не признают.

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«Никогда ни Борзенко, ни члены его семьи не были моими компаньонами», — пишет издание со ссылкой на слова Карима Бабаева.

Он добавил, что многих участников дела не знал до уголовного дела.

Ранее стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков.

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