Бизнесмен Бабаев открестился от экс-главы района по делу аксайских рынков

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки были закрыты и больше не возобновили работу. На фоне этого бизнесмены и Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.
Теперь это разбирательство дошло до суда, а на скамье подсудимых оказались несколько человек. По информации Bloknot-Rostov, на очередной заседании они заявили, что вину не признают.
«Никогда ни Борзенко, ни члены его семьи не были моими компаньонами», — пишет издание со ссылкой на слова Карима Бабаева.
Он добавил, что многих участников дела не знал до уголовного дела.
Ранее стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков.