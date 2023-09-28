Бизнесмен Бабаев открестился от экс-главы района по делу аксайских рынков

Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки были закрыты и больше не возобновили работу. На фоне этого бизнесмены и Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.