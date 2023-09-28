День воссоединения с новыми регионами отметят флешмобом и концертом в Ростове

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:49
В России 30 сентября установлен новый праздник в честь вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Ростове к этому дню подготовили несколько мероприятий.
Так, на центральных улицах города волонтеры будут раздавать горожанам листовки с информацией о новом празднике. На площади Гагарина также организован флешмоб. Волонтеры в футболках в цвета российского флага выстроятся в форме цифры «89» в знак единения. Увидеть флешмоб и поучаствовать в нем можно будет 30 сентября в 10:00.
В 11.00 в парке имени Горького состоится концерт «Мы вместе». Там выступят творческие коллективы Ростова.
Ранее полпред президента РФ в ЮФО назвал храбрыми воинами участвующих в СВО казаков.