rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

День воссоединения новых регионов с РФ отметят в Ростовской области 30 сентября

День воссоединения с новыми регионами отметят флешмобом и концертом в Ростове

28 сентября 2023, 17:44
Фото: 1MI
День воссоединения новых регионов с РФ отметят в Ростовской области 30 сентября

Волонтеры отметят в Ростове День воссоединения России с новыми регионам

День воссоединения новых регионов с РФ отметят в Ростовской области 30 сентября, программу мероприятий опубликовали в правительстве региона.

В России 30 сентября установлен новый праздник в честь вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Ростове к этому дню подготовили несколько мероприятий.

Так, на центральных улицах города волонтеры будут раздавать горожанам листовки с информацией о новом празднике. На площади Гагарина также организован флешмоб. Волонтеры в футболках в цвета российского флага выстроятся в форме цифры «89» в знак единения. Увидеть флешмоб и поучаствовать в нем можно будет 30 сентября в 10:00.

«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот
Узнать подробнее

В 11.00 в парке имени Горького состоится концерт «Мы вместе». Там выступят творческие коллективы Ростова.

Ранее полпред президента РФ в ЮФО назвал храбрыми воинами участвующих в СВО казаков.

Читайте также:
Полпред президента РФ в ЮФО назвал храбрыми воинами участвующих в СВО казаковГлавный тренер ФК «Ростов» Карпин высказался о патриотизме среди футболистовБолее 1 тыс воспитанников казачьих кадетских корпусов на Дону надели форму с сентября
#Общество#Город#Касается каждого#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы
Сегодня, 15:04
Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у жителей Ростова
Сегодня, 15:10
В Россельхознадзоре сообщили о новых проверках точек с шаурмой в Ростове
Сегодня, 14:18
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
Сегодня, 14:16
Хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества
Сегодня, 13:53
«Пальцем в небо»: какой будет зима в Ростовской области
Сегодня, 14:07