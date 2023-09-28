День воссоединения с новыми регионами отметят флешмобом и концертом в Ростове

Так, на центральных улицах города волонтеры будут раздавать горожанам листовки с информацией о новом празднике. На площади Гагарина также организован флешмоб. Волонтеры в футболках в цвета российского флага выстроятся в форме цифры «89» в знак единения. Увидеть флешмоб и поучаствовать в нем можно будет 30 сентября в 10:00.