ДОМ. РФ: Названы лауреаты всероссийского онлайн-проекта по финансовой грамотности

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс отметил, что с развитием банковского сектора и внедрением новых финансовых механизмов в России особую актуальность приобрел вопрос о повышении уровня финансовой грамотности граждан. Одним из решений в этом направлении стал новый проект. Основными его задачами являются формирование здоровых привычек финансового поведения, обучение ведению накоплений и эффективному планированию своего бюджета, в том числе для улучшения жилищных условий. Ниденс рассказал, что за пять месяцев в игре приняли участие 13 500 человек из 800 российских городов. Из них около 11 000 участников определили уровень своей финансовой грамотности, а 4400 человек научились формированию индивидуального финансового плана и формулированию целей накопления.