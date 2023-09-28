ДОМ. РФ: Названы лауреаты всероссийского онлайн-проекта по финансовой грамотности

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Проект был реализован при поддержке ДОМ.РФ, Министерства финансов РФ, а также программы развития «Другое Дело» президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей». По итогам игры были определены трое победителей. В качестве приза организаторы подготовили для них сертификаты на путешествие по стране. А призеры получили бонусы от партнеров проекта — сертификаты на впечатления. Церемония награждения состоялась в рамках Московского финансового форума.
Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс отметил, что с развитием банковского сектора и внедрением новых финансовых механизмов в России особую актуальность приобрел вопрос о повышении уровня финансовой грамотности граждан. Одним из решений в этом направлении стал новый проект. Основными его задачами являются формирование здоровых привычек финансового поведения, обучение ведению накоплений и эффективному планированию своего бюджета, в том числе для улучшения жилищных условий. Ниденс рассказал, что за пять месяцев в игре приняли участие 13 500 человек из 800 российских городов. Из них около 11 000 участников определили уровень своей финансовой грамотности, а 4400 человек научились формированию индивидуального финансового плана и формулированию целей накопления.
В ходе реализации проекта участники прошли опросы, результаты которых показали, что к 2023 году примерно 75 процентов населения не строило долгосрочных планов, а 53 процента — не имело достаточных сбережений. Отмечается, что половина россиян в возрасте 14–35 лет считает, что у них недостаточно знаний об основах финансовой безопасности. Желание стать более грамотными в этой сфере изъявили 87 процентов участников.
Директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков подчеркнул, что главная задача игры заключается в том, чтобы участники научились формулировать индивидуальные цели накопления и достигать их. В перспективе проект планируется распространить на другие сферы. Чебесков уточнил, что в следующем году разработчики намерены создать специализированные версии интерактивной игры, адаптированные для учащихся школ, вузов, а также граждан пенсионного возраста. При этом основные цели игры останутся прежними — формирование культуры разумного потребления, обучение финансовому планированию, обучение пользованию банковскими продуктами и государственными мерами поддержки.
«Финансовая грамотность через игровую механику — это не только обучение, но и увлекательное путешествие в мир финансов. Учиться, экспериментировать и развивать здоровое финансовое планирование — все это доступно каждому в проекте „МыСчитаем“, — сообщил Кирилл Хвиль, руководитель программы развития „Другое Дело“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“.
Хвиль подчеркнул, что в современных условиях, когда финансовые продукты становятся все более сложными, благодаря игровой форме можно закрепить полученные знания, используя примеры из реальной жизни. Со временем подобные образовательные продукты будут становиться все более популярными.