Эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать

Повышение ключевой ставки ЦБ до 13% пока не отразилось на покупке квартир в Ростове и области. Однако со дня на день ожидается новое повышение. Стоит ли сейчас покупать жилье или имеет смысл подождать — выяснил корреспондент RostovGazeta.

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