Эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Эксперты сходятся во мнении, что ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ негативно скажется на рынке недвижимости. Но пока ситуация в Ростове оценивается положительно.
«По существующим ставкам годовых люди еще тянут приобретение жилья, надеясь, что ставку через полгода опустят и можно будет рефинансироваться», — отмечает директор агентства недвижимости в Ростове Андрей Фоменко.
Спикер уверен, что если сейчас человеку необходимо жилье, то его надо покупать. Ожидать снижения цен, по словам эксперта, не имеет смысла.
«Да, мы не исключаем снижение ставки по ипотеке. Но само жилье дешеветь не будет. Себестоимость строительства растет. Повышение ключевой ставки привело к дополнительным расходам по эскроу для строителей. Рост цен на топливо увеличил расходы логистики, выросли цены на стройматериалы», — разъясняет эксперт.
Даже падение спроса на жилье, по заверениям собеседника, не снизит цены на квартиры. Снизится они могут лишь в одном случае — если рынок рухнет.
«Поэтому ЦБ сдерживает рынок недвижимости поднятием первоначального взноса на льготные ипотеки для новостроек. Это, безусловно, снижает число сделок, но делает их менее рискованными», — говорит эксперт.
Спикер напоминает, что ипотечный кризис США, который охватил весь мир в 2008 году, произошел именно из-за дешевой ипотеки, которую давали под ноль процентов первого взноса.
«Теперь первый взнос начинается от 20% стоимости жилья. С одной стороны, число заемщиков уменьшается. Но с другой, ситуация нивелируется качеством сделок и сезонностью. Ведь осенью, традиционно, жилье приобретают сельские труженики — после реализации урожая», — резюмирует Фоменко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в августе цены на квартиры в новостройках Ростова подорожали на 5%.