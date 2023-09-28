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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать

28 сентября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать
Повышение ключевой ставки ЦБ до 13% пока не отразилось на покупке квартир в Ростове и области. Однако со дня на день ожидается новое повышение. Стоит ли сейчас покупать жилье или имеет смысл подождать — выяснил корреспондент RostovGazeta.

Эксперты сходятся во мнении, что ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ негативно скажется на рынке недвижимости. Но пока ситуация в Ростове оценивается положительно.

«По существующим ставкам годовых люди еще тянут приобретение жилья, надеясь, что ставку через полгода опустят и можно будет рефинансироваться», — отмечает директор агентства недвижимости в Ростове Андрей Фоменко.

Спикер уверен, что если сейчас человеку необходимо жилье, то его надо покупать. Ожидать снижения цен, по словам эксперта, не имеет смысла.

Что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%
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«Да, мы не исключаем снижение ставки по ипотеке. Но само жилье дешеветь не будет. Себестоимость строительства растет. Повышение ключевой ставки привело к дополнительным расходам по эскроу для строителей. Рост цен на топливо увеличил расходы логистики, выросли цены на стройматериалы», — разъясняет эксперт.

Даже падение спроса на жилье, по заверениям собеседника, не снизит цены на квартиры. Снизится они могут лишь в одном случае — если рынок рухнет.

«Поэтому ЦБ сдерживает рынок недвижимости поднятием первоначального взноса на льготные ипотеки для новостроек. Это, безусловно, снижает число сделок, но делает их менее рискованными», — говорит эксперт.

Спикер напоминает, что ипотечный кризис США, который охватил весь мир в 2008 году, произошел именно из-за дешевой ипотеки, которую давали под ноль процентов первого взноса.

Спикер напоминает, что ипотечный кризис США, который охватил весь мир в 2008 году, произошел именно из-за дешевой ипотеки, которую давали под ноль процентов первого взноса.Спикер напоминает, что ипотечный кризис США, который охватил весь мир в 2008 году, произошел именно из-за дешевой ипотеки, которую давали под ноль процентов первого взноса.
Спикер напоминает, что ипотечный кризис США, который охватил весь мир в 2008 году, произошел именно из-за дешевой ипотеки, которую давали под ноль процентов первого взноса.
Фото: pxhere.com

«Теперь первый взнос начинается от 20% стоимости жилья. С одной стороны, число заемщиков уменьшается. Но с другой, ситуация нивелируется качеством сделок и сезонностью. Ведь осенью, традиционно, жилье приобретают сельские труженики — после реализации урожая», — резюмирует Фоменко.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в августе цены на квартиры в новостройках Ростова подорожали на 5%.

Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе
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