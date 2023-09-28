Глава РЭО Буцаев: Инвесторам в экооблигации выплачен доход в 763 млн руб

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Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:36
«Начиная с 1 января 2023 года РЭО разместил восемь выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 26,4 миллиарда рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки Банка России», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что средства от выпущенных облигаций будут использоваться для создания новых объектов обращения с ТКО. Сумма по купонному доходу, которую выплатили инвесторам по состоянию на 30 сентября 2023 года, составила 763 миллиона рублей. По словам Буцаева, РЭО является получателем государственной субсидии, позволяющей компенсировать затраты на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. В ситуации роста инфляции и цикла повышения ключевой ставки ЦБ облигации РЭО благодаря плавающей ставке выполняют роль защитного механизма, который привлекает как институциональных, так и розничных инвесторов, подытожил глава РЭО. Об этом пишет gorod55.
При помощи новой меры поддержки РЭО сумел решить вопрос обеспечения финансирования восьми инвестиционных проектов: ООО РО «Восток» в Тульской области (1,591 миллиарда рублей), АО «УКООЛО» в Ленинградской области (2,978 миллиарда рублей), трех проектов в Московской области — ООО «МПК Коломенский» (2,010 миллиарда рублей), ООО «Каширский МПК» (2,157 миллиарда рублей), ООО «Сергиево-Посадский МПК» (1,938 миллиарда рублей), двух проектов АО «Невский экологический оператор» в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка 1» (881 миллион рублей), КПО «Волхонка 2» (3,545 миллиарда рублей) и компании группы «Ситиматик» (11,299 миллиарда рублей).
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была сформирована в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО заключается в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для сокращения объемов захоронения ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население. Задача к 2030 году — достижение сортировки 100%-ного объема ТКО и сокращения на 50% ТКО, которые направляют на полигоны. Выход на такие показатели невозможен без построения экономики замкнутого цикла.