Глава РЭО Буцаев: Инвесторам в экооблигации выплачен доход в 763 млн руб

«Начиная с 1 января 2023 года РЭО разместил восемь выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 26,4 миллиарда рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки Банка России», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что средства от выпущенных облигаций будут использоваться для создания новых объектов обращения с ТКО. Сумма по купонному доходу, которую выплатили инвесторам по состоянию на 30 сентября 2023 года, составила 763 миллиона рублей. По словам Буцаева, РЭО является получателем государственной субсидии, позволяющей компенсировать затраты на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. В ситуации роста инфляции и цикла повышения ключевой ставки ЦБ облигации РЭО благодаря плавающей ставке выполняют роль защитного механизма, который привлекает как институциональных, так и розничных инвесторов, подытожил глава РЭО. Об этом пишет gorod55.