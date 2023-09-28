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«Глорию Джинс» хотят оштрафовать на 10 млн руб за сброс сточных вод в Ростове

«Глорию Джинс» хотят оштрафовать на 10 млн рублей за сброс сточных вод в Ростове

28 сентября 2023, 15:11
Фото: pxhere.com
«Глорию Джинс» хотят оштрафовать на 10 млн руб за сброс сточных вод в Ростове
Компанию «Глория Джинс» в Ростове хотят наказать на 10 миллионов рублей за сброс сточных вод, сообщается на сайте Арбитражного суда региона.

Компания «Водные ресурсы», специализирующаяся на сборе и обработке сточных вод в Ростове, подала иск к компании «Глория Джинс». С производителя одежды хотят взыскать 10,4 миллиона рублей за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за сброс сточных вод с превышением предельно допустимой концентрации.

Уточняется, что исковая сумма является задолженностью «Глории Джинс», она копилась с 2020 года.

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В Арбитражном суде заявили, что «Водные ресурсы» подали иск с нарушениями, а потому движение дела приостановлено до 23 октября. В течение месяца истцу предстоит устранить недочеты в своем заявлении.

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