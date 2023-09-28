«Глорию Джинс» хотят оштрафовать на 10 млн рублей за сброс сточных вод в Ростове

Компания «Водные ресурсы», специализирующаяся на сборе и обработке сточных вод в Ростове, подала иск к компании «Глория Джинс». С производителя одежды хотят взыскать 10,4 миллиона рублей за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за сброс сточных вод с превышением предельно допустимой концентрации.