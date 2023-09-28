«Глорию Джинс» хотят оштрафовать на 10 млн рублей за сброс сточных вод в Ростове

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Компания «Водные ресурсы», специализирующаяся на сборе и обработке сточных вод в Ростове, подала иск к компании «Глория Джинс». С производителя одежды хотят взыскать 10,4 миллиона рублей за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за сброс сточных вод с превышением предельно допустимой концентрации.
Уточняется, что исковая сумма является задолженностью «Глории Джинс», она копилась с 2020 года.
В Арбитражном суде заявили, что «Водные ресурсы» подали иск с нарушениями, а потому движение дела приостановлено до 23 октября. В течение месяца истцу предстоит устранить недочеты в своем заявлении.
Ранее Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона.