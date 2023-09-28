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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Хакер рассказал ростовчанам о новом виде кибермошенничества

Хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества

28 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Хакер рассказал ростовчанам о новом виде кибермошенничества
Аферисты просят проголосовать за кого-нибудь в конкурсе и взамен получают личные данные пользователя, об этом корреспонденту RostovGazeta сообщил ростовский хакер-программист Георг Буцуканов.

Как рассказал эксперт, фальшивые голосования аферисты часто распространяют в мессенджерах и социальных сетях.

«Такой способ мошенничества уже существовал, но в сентябре он снова стал очень популярен. Суть заключается в том, что кто-то пишет вам от имени чьего-то родственника или знакомого и просит проголосовать за кого-нибудь. Ребенка, друга — предлоги всегда разные», — объясняет эксперт.

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Георг Буцуканов объясняет, что на «голосование» в таких случаях всегда ведет ссылка.

«Когда пользователь по ней переходит, мошенники получают доступ к его личным данным и учетной записи. Дальше вариантов множество: они могут взять кредит от вашего имени, получить доступ к счету в банке или просто продать информацию», — предполагает программист.

Он предупреждает, переходить по ссылкам от незнакомых людей небезопасно.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области полиция арестовала юриста-мошенника.

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