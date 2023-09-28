Хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как рассказал эксперт, фальшивые голосования аферисты часто распространяют в мессенджерах и социальных сетях.
«Такой способ мошенничества уже существовал, но в сентябре он снова стал очень популярен. Суть заключается в том, что кто-то пишет вам от имени чьего-то родственника или знакомого и просит проголосовать за кого-нибудь. Ребенка, друга — предлоги всегда разные», — объясняет эксперт.
Георг Буцуканов объясняет, что на «голосование» в таких случаях всегда ведет ссылка.
«Когда пользователь по ней переходит, мошенники получают доступ к его личным данным и учетной записи. Дальше вариантов множество: они могут взять кредит от вашего имени, получить доступ к счету в банке или просто продать информацию», — предполагает программист.
Он предупреждает, переходить по ссылкам от незнакомых людей небезопасно.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области полиция арестовала юриста-мошенника.