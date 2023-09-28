Хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества

«Такой способ мошенничества уже существовал, но в сентябре он снова стал очень популярен. Суть заключается в том, что кто-то пишет вам от имени чьего-то родственника или знакомого и просит проголосовать за кого-нибудь. Ребенка, друга — предлоги всегда разные», — объясняет эксперт.