Как донской скульптор Бегалов мечтал воссоздать в Ростове-на-Дону Нахичеванский район

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
Работы Бегалова украшают наш любимый Ростов и другие города донского края. Наиболее известные работы Бегалова − это памятники архиепископу Иосифу Аргутинскому, основателю Нахичевани, олимпийскому чемпиону Вартересу Самургашеву, выдающейся актрисе Фаине Раневской. Хорошо также известны его работы «Человек в футляре», «Ангел-хранитель», «Артемка» и другие.
Но делом всей жизни Давида Рубеновича Бегалова было воссоздание памятника Екатерине II в Нахичевани.
Более того, Давид Рубенович полностью воссоздал памятник Екатерине Великой, для этого он внимательно изучил все архивные документы и материалы, связанные как с самим памятником, так и с Екатерининской площадью.
Бегалов даже изготовил макет скульптуры Екатерины Великой. Этот памятник должен был появиться в центре Нахичевани вместо памятника Карлу Марксу. Памятник основателю марксистского учения должны были перенести в другое не менее достойное место.
Давид Рубенович пригласил в свою мастерскую ростовских журналистов, в том числе автора этих строк. Нас сфотографировал мой товарищ, журналист Владимир Ягозинский. Эту фотографию я теперь бережно храню. Помню, как Давид Рубенович сказал Володе Ягозинскому: «Я хочу, чтобы эта фотография хранилась у Георгия на память об этом дне. Ведь он так много писал в „Вечернем Ростове“ о необходимости восстановить памятник Екатерине Великой в Нахичевани. В том, что памятник императрице появится в нашем городе, есть и его заслуга. Моя мечта − воссоздать Екатерининскую площадь в Нахичевани. А еще я хочу, чтобы Пролетарскому району вернули его настоящее историческое имя и именовали как прежде Нахичеванью».
К сожалению, памятник Екатерине II так и не появился в центре Нахичевани. Не появился в Ростове и Нахичеванский район, как мечтал об этом Давид Рубенович Бегалов. Да и не только об этом он мечтал, многие ростовчане тогда хотели, чтобы было именно так. Но, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения.
Выдающийся скульптор Ростова и Нахичевани умер 13 ноября 2013 года. Казалось бы, уже немало времени прошло, но я до сих пор вспоминаю, как говорил мне Давид Рубенович: «Георгий, пиши больше о нашем прошлом, пусть люди знают свою историю, говорят, вода камень точит».
Думаю, Бегалов был прав. Все-таки мы устанавливаем памятники тем или иным историческим личностям не за их прегрешения или слабости, а за то ценное и значимое, что ими было сделано. Екатерина Великая основала город Нор Нахичеван, который впоследствии стал Нахичеванью-на-Дону, а теперь является частью Пролетарского района нашего города, а значит, российская императрица стояла у истоков и современного Ростова-на-Дону.
Вот именно об этом мы нередко говорили с Давидом Рубеновичем, когда встречались у него в мастерской.
Но и сам Давид Рубенович Бегалов стал неотъемлемой частью истории Ростова. Ведь он украсил наш город замечательными скульптурами. И я уверен, что его мечта осуществится. И появится в городе памятник императрице Екатерине Великой, основавшей нашу любимую Нахичевань.
Георгий Багдыков