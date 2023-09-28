rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Как донской скульптор Бегалов мечтал воссоздать в Ростове-на-Дону Нахичеванский район

Как донской скульптор Бегалов мечтал воссоздать в Ростове-на-Дону Нахичеванский район

28 сентября 2023, 05:24
Фото: Wikimedia.com/cco
Как донской скульптор Бегалов мечтал воссоздать в Ростове-на-Дону Нахичеванский район

Краевед вспомнил, как скульптор хотел заменить Карла Маркса Екатериной в Ростове

Мне посчастливилось общаться и быть в дружеских отношениях с известным ростовским и нахичеванским скульптором Давидом Рубеновичем Бегаловым. Он был человеком ярким, талантливым, неординарным.

Работы Бегалова украшают наш любимый Ростов и другие города донского края. Наиболее известные работы Бегалова − это памятники архиепископу Иосифу Аргутинскому, основателю Нахичевани, олимпийскому чемпиону Вартересу Самургашеву, выдающейся актрисе Фаине Раневской. Хорошо также известны его работы «Человек в футляре», «Ангел-хранитель», «Артемка» и другие.

Но делом всей жизни Давида Рубеновича Бегалова было воссоздание памятника Екатерине II в Нахичевани.

Более того, Давид Рубенович полностью воссоздал памятник Екатерине Великой, для этого он внимательно изучил все архивные документы и материалы, связанные как с самим памятником, так и с Екатерининской площадью.

Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

Бегалов даже изготовил макет скульптуры Екатерины Великой. Этот памятник должен был появиться в центре Нахичевани вместо памятника Карлу Марксу. Памятник основателю марксистского учения должны были перенести в другое не менее достойное место.

Давид Рубенович пригласил в свою мастерскую ростовских журналистов, в том числе автора этих строк. Нас сфотографировал мой товарищ, журналист Владимир Ягозинский. Эту фотографию я теперь бережно храню. Помню, как Давид Рубенович сказал Володе Ягозинскому: «Я хочу, чтобы эта фотография хранилась у Георгия на память об этом дне. Ведь он так много писал в „Вечернем Ростове“ о необходимости восстановить памятник Екатерине Великой в Нахичевани. В том, что памятник императрице появится в нашем городе, есть и его заслуга. Моя мечта − воссоздать Екатерининскую площадь в Нахичевани. А еще я хочу, чтобы Пролетарскому району вернули его настоящее историческое имя и именовали как прежде Нахичеванью».

Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

К сожалению, памятник Екатерине II так и не появился в центре Нахичевани. Не появился в Ростове и Нахичеванский район, как мечтал об этом Давид Рубенович Бегалов. Да и не только об этом он мечтал, многие ростовчане тогда хотели, чтобы было именно так. Но, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения.

К сожалению, памятник Екатерине II так и не появился в центре Нахичевани. Не появился в Ростове и Нахичеванский район, как мечтал об этом Давид Рубенович БегаловК сожалению, памятник Екатерине II так и не появился в центре Нахичевани. Не появился в Ростове и Нахичеванский район, как мечтал об этом Давид Рубенович Бегалов
К сожалению, памятник Екатерине II так и не появился в центре Нахичевани. Не появился в Ростове и Нахичеванский район, как мечтал об этом Давид Рубенович Бегалов
Фото: Георгий Багдыков

Выдающийся скульптор Ростова и Нахичевани умер 13 ноября 2013 года. Казалось бы, уже немало времени прошло, но я до сих пор вспоминаю, как говорил мне Давид Рубенович: «Георгий, пиши больше о нашем прошлом, пусть люди знают свою историю, говорят, вода камень точит».

Думаю, Бегалов был прав. Все-таки мы устанавливаем памятники тем или иным историческим личностям не за их прегрешения или слабости, а за то ценное и значимое, что ими было сделано. Екатерина Великая основала город Нор Нахичеван, который впоследствии стал Нахичеванью-на-Дону, а теперь является частью Пролетарского района нашего города, а значит, российская императрица стояла у истоков и современного Ростова-на-Дону.

Как текст гимна Армении написал житель ростовской Нахичевани-на-Дону Микаэл Налбандян
Узнать подробнее

Вот именно об этом мы нередко говорили с Давидом Рубеновичем, когда встречались у него в мастерской.

Но и сам Давид Рубенович Бегалов стал неотъемлемой частью истории Ростова. Ведь он украсил наш город замечательными скульптурами. И я уверен, что его мечта осуществится. И появится в городе памятник императрице Екатерине Великой, основавшей нашу любимую Нахичевань.

Георгий Багдыков

Читайте также:
Пограничный знак «Европа — Азия» должен появиться в РостовеПочему в Ростове до сих пор нет памятника «Ростов — порт пяти морей»Почему в Ростове не называют улицы в честь известных врачей
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#История Ростова#История Нахичевани#История донских армян#Последние новости Ростова на сегодня#История и культура Ростовской области#История Ростовской области#История донских казаков
Подпишитесь
ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы
Вчера, 15:14
Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября
Вчера, 15:00
На левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ
Вчера, 14:05
Астроном назвал места в Ростовской области, где лучше видно метеорный поток Дракониды
Вчера, 13:59
Водители автобусов в Ростове рассказали об откатах начальнику колонны
Вчера, 12:55
Самолет ростовского перевозчика не смог лететь из-за проблем с двигателем
Вчера, 13:53