Как донской скульптор Бегалов мечтал воссоздать в Ростове-на-Дону Нахичеванский район

Давид Рубенович пригласил в свою мастерскую ростовских журналистов, в том числе автора этих строк. Нас сфотографировал мой товарищ, журналист Владимир Ягозинский. Эту фотографию я теперь бережно храню. Помню, как Давид Рубенович сказал Володе Ягозинскому: «Я хочу, чтобы эта фотография хранилась у Георгия на память об этом дне. Ведь он так много писал в „Вечернем Ростове“ о необходимости восстановить памятник Екатерине Великой в Нахичевани. В том, что памятник императрице появится в нашем городе, есть и его заслуга. Моя мечта − воссоздать Екатерининскую площадь в Нахичевани. А еще я хочу, чтобы Пролетарскому району вернули его настоящее историческое имя и именовали как прежде Нахичеванью».