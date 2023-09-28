Климатолог Иошпа предупредил о скором начале сезона дождей в Ростовской области

«Но они не будут затяжными, а скорее всего, будут носить ливневый характер, потому что температура еще высокая. Правда, насколько интенсивными будут дожди, судить тяжело. Но то, что они придут в город, это точно», — приводит слова климатолог «КП — Ростов-на-Дону».