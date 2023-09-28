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"Бабье лето" в скором времени сменится проливными ливнями в Ростовской области

Климатолог Иошпа предупредил о скором начале сезона дождей в Ростовской области

28 сентября 2023, 17:47
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
"Бабье лето" в скором времени сменится проливными ливнями в Ростовской области
«Бабье лето» в скором времени сменится проливными ливнями в Ростовской области, заявил климатолог Александр Иошпа.

В Ростовской области «бабье лето» в скором времени сменится проливными ливнями. Климатолог Александр Иошпа заявил, что 27 и 28 сентября были самыми теплыми днями. Теперь же температура воздуха в регионе постепенно пойдет на спад. В воскресенье, 1 октября, ожидаются дожди.

«Но они не будут затяжными, а скорее всего, будут носить ливневый характер, потому что температура еще высокая. Правда, насколько интенсивными будут дожди, судить тяжело. Но то, что они придут в город, это точно», — приводит слова климатолог «КП — Ростов-на-Дону».

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Эксперт добавил, что уже к середине следующей недели температура воздуха в регионе упадет днем до +22 градусов, а вечером — +12 градусов.

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