Климатолог Иошпа предупредил о скором начале сезона дождей в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
В Ростовской области «бабье лето» в скором времени сменится проливными ливнями. Климатолог Александр Иошпа заявил, что 27 и 28 сентября были самыми теплыми днями. Теперь же температура воздуха в регионе постепенно пойдет на спад. В воскресенье, 1 октября, ожидаются дожди.
«Но они не будут затяжными, а скорее всего, будут носить ливневый характер, потому что температура еще высокая. Правда, насколько интенсивными будут дожди, судить тяжело. Но то, что они придут в город, это точно», — приводит слова климатолог «КП — Ростов-на-Дону».
Эксперт добавил, что уже к середине следующей недели температура воздуха в регионе упадет днем до +22 градусов, а вечером — +12 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в Ростовской области.