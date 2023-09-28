rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Количество больных ОРВИ выросло на 25% в Ростовской области

Количество больных ОРВИ выросло на 25% в Ростовской области

28 сентября 2023, 14:09
Фото: rostovgazeta.ru
Количество больных ОРВИ выросло на 25% в Ростовской области
За неделю заболеваемость ОРВИ в Ростовской области выросла на 25%, рассказали в Роспотребнадзоре.

В Ростовской области за прошедшую неделю на 25,3% выросло количество заболевших ОРВИ. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослых, так и среди детей.

В Роспотребнадзоре заверяют, что вирус гриппа в Ростовской области пока не выявлен. У всех заболевших пока обнаружен риновирус.

Всплеск заболеваемости ОРВИ прогнозируется в Ростовской области в сентябре
Узнать подробнее

Жителей Ростовской области в очередной раз призвали озаботиться профилактикой ОРВИ. Среди рекомендаций — обработка рук антисептиком, соблюдение социальной дистанции и по возможности отказ от посещения многолюдных мест.

Напомним, Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости.

Читайте также:
Врач: Ковид и ОРВИ вызывают скачки температурыМинздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемостиО ситуации и вакцинации: что ждут ростовские врачи от коронавируса осенью 2023
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ в Ростовской области#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростове сбежал директор спортшколы, обвиняемый в обрушении трибун на Гребном канале
Вчера, 17:12
Поезд протаранил фуру в Ростовской области
Сегодня, 05:27
На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей
Сегодня, 05:11
Астроном назвал места в Ростовской области, где лучше видно метеорный поток Дракониды
Вчера, 13:59
Водители Ростова рассказали, кто такие «свистки» и почему они ходят с кислыми лицами
Вчера, 11:56
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03