Количество больных ОРВИ выросло на 25% в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Ростовской области за прошедшую неделю на 25,3% выросло количество заболевших ОРВИ. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослых, так и среди детей.
В Роспотребнадзоре заверяют, что вирус гриппа в Ростовской области пока не выявлен. У всех заболевших пока обнаружен риновирус.
Жителей Ростовской области в очередной раз призвали озаботиться профилактикой ОРВИ. Среди рекомендаций — обработка рук антисептиком, соблюдение социальной дистанции и по возможности отказ от посещения многолюдных мест.
Напомним, Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости.