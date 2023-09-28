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Published Сегодня, 07:52

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Коммунальный фонтан начал топить территорию лицея в Ростове-на-Дону

Коммунальный фонтан начал топить территорию лицея в Ростове-на-Дону

28 сентября 2023, 07:52
Фото: pxhere.com
Коммунальный фонтан начал топить территорию лицея в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии из земли стали бить потоки воды, сообщили горожане в соцсетях.

Коммунальный фонтан они заметили на территории лицея №103, который находится на Западном. Мощные потоки воды вырываются из земли и топят прилегающую территорию.

Со стороны кажется, что вместо газона уже появилось настоящее озеро. Происшествие случилось в четверг, 28 сентября, но официальной информации о нем пока не поступало.

У пользователей в комментариях появилось большое количество вопросов по этому поводу.

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Со стороны кажется, что вместо газона уже появилось настоящее озеро.
Видео: t.me/etorostov

«А кто заплатит за такую красоту?», — заявили горожане.

«Уроки отменят?», — интересуются местные жители.

«Ну все, еще месяц без воды», — говорится в комментариях.

Ранее ростовский водоканал обвинил нелегальную парковку в порыве трубы на Орбитальной. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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