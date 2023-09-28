Коммунальный фонтан начал топить территорию лицея в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Коммунальный фонтан они заметили на территории лицея №103, который находится на Западном. Мощные потоки воды вырываются из земли и топят прилегающую территорию.
Со стороны кажется, что вместо газона уже появилось настоящее озеро. Происшествие случилось в четверг, 28 сентября, но официальной информации о нем пока не поступало.
У пользователей в комментариях появилось большое количество вопросов по этому поводу.
«А кто заплатит за такую красоту?», — заявили горожане.
«Уроки отменят?», — интересуются местные жители.
«Ну все, еще месяц без воды», — говорится в комментариях.
Ранее ростовский водоканал обвинил нелегальную парковку в порыве трубы на Орбитальной. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.