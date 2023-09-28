Концессионные соглашения составили 70% портфеля инвестпроектов РЭО в 2023–2024 годах

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Стоит отметить, что общая сумма инвестиций по концессиям, подписанным российскими регионами в 2022–2023 годах, будет достигать 113,6 миллиарда рублей. Представители ППК «РЭО» поговорили о тенденциях инвестирования в отрасль на полях инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».
«Если раньше, в 2020–2021 годах, мы финансировали инвестиционные проекты, то сейчас в планах РЭО на 2023 − 2024 годы профинансировать проекты, 70% из которых занимают концессионные соглашения. При этом в 2023 году было заключено 20 концессионных соглашений с общей суммой инвестиций 63,3 млрд рублей. Эти концессии реализуются в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах было заключено 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 млрд рублей. В рамках этих концессий в 29 субъектах РФ будет построено 6 млн тонн мощностей обработки ТКО», — отчитался о росте количества выполненных по концессии проектов гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Примечательно, что в период с 2021 года по II квартал 2023 года ППК «РЭО» обеспечила финансированием инвестпроекты, где доля концессионных сделок составляла примерно 10%, в общей сложности компания профинансировала 14 подобных инициатив суммарным объемом инвестирования в 79,4 миллиарда рублей.
Также отмечается, что инвестиции в сферу обращения с отходами за последние три года достигли 200 миллиардов рублей. С таким заявлением на сессии «Концессии в сфере ТКО. Как трансформировался рынок с 2021 года?» в рамках Недели ГЧП выступил замглавы по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.
По его словам, размер капитала, направленного на развитие отрасли, уже побил отметку в 200 миллиардов рублей. С 2019 года, когда федеральный проект только начал набирать обороты, к настоящему моменту удалось достичь весомых показателей с точки зрения инвестиций в сферу обращения с ТКО.
На полях инфраструктурного конгресса ППК «РЭО» при участии адвокатского бюро «Качкин и партнеры» организовал мастер-класс «ТКО: наиболее проблемные вопросы при юридическом и финансовом структурировании концессий». В рамках такого мероприятия эксперты отрасли дискутировали о проблемах правового и юридического структурирования концессий в отрасли обращения с отходами, а также поговорили об изменениях концессионного законодательства, которые начнут действовать с 1 октября текущего года.