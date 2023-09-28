Концессионные соглашения составили 70% портфеля инвестпроектов РЭО в 2023–2024 годах

«Если раньше, в 2020–2021 годах, мы финансировали инвестиционные проекты, то сейчас в планах РЭО на 2023 − 2024 годы профинансировать проекты, 70% из которых занимают концессионные соглашения. При этом в 2023 году было заключено 20 концессионных соглашений с общей суммой инвестиций 63,3 млрд рублей. Эти концессии реализуются в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах было заключено 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 млрд рублей. В рамках этих концессий в 29 субъектах РФ будет построено 6 млн тонн мощностей обработки ТКО», — отчитался о росте количества выполненных по концессии проектов гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.