Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Если первое место в этом рейтинге, занимаемое мэром Москвы Сергеем Собяниным, было предсказуемо, а второе место мэра Казани Ильсура Метшина ожидаемо, то третье место мэра Сочи Алексея Копайгородского следует расценивать как примечательный и показательный результат в свете того, что данная территория приобретает сегодня статус ключевого курортного локомотива российской экономики и социальной сферы. Следует подчеркнуть, что Алексей Копайгородский уже второй год подряд удерживает свою позицию в тройке лидеров.