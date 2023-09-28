Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Уступив главам крупных мегаполисов, таких как Москва и Казань, мэр Сочи оказался впереди главы Грозного Хас-Магомеда Кадырова, занявшего четвертую позицию, пишет kommersant.ru. Данное исследование, проведенное Финансовым университетом и центром информационных коммуникаций в августе — сентябре текущего года, основывалось на опросах экспертов и анкетировании респондентов. В аналитике сопоставлены оценки деятельности мэров столичных городов российских субъектов, а также нескольких финансов-экономических центров, включая курорт Сочи. Всего оценивалось 88 городов.
Если первое место в этом рейтинге, занимаемое мэром Москвы Сергеем Собяниным, было предсказуемо, а второе место мэра Казани Ильсура Метшина ожидаемо, то третье место мэра Сочи Алексея Копайгородского следует расценивать как примечательный и показательный результат в свете того, что данная территория приобретает сегодня статус ключевого курортного локомотива российской экономики и социальной сферы. Следует подчеркнуть, что Алексей Копайгородский уже второй год подряд удерживает свою позицию в тройке лидеров.
Среди заслуг Копайгородского эксперты выделили сокращение дефицита мест в школах и детских садах Сочи, а также запуск строительства новых социальных объектов: новым генпланом города-курорта под строительство соцобъектов определены сразу несколько сотен участков земли. Политологи, чьи оценки учитывались при составлении рейтинга, также отметили успешные действия администрации Сочи по обновлению инженерных сетей и сохранению культурного наследия.
Кроме того, стоит отметить эффективную систему поддержки семей участников СВО и работников социальной сферы, которую власти Сочи внедрили. Например, педагоги получили право на 50%-ную скидку на проезд в общественном транспорте, а также возможность проживать в служебных квартирах или получать компенсацию за аренду жилья.
Эти задачи удалось успешно реализовать благодаря сотрудничеству с федеральным центром через участие в государственных программах и приоритетных национальных проектах.