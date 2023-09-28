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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

28 сентября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников
Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге градоначальников, составленном специалистами ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Глава Сочи Алексей КопайгородскийГлава Сочи Алексей Копайгородский
Глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org

Уступив главам крупных мегаполисов, таких как Москва и Казань, мэр Сочи оказался впереди главы Грозного Хас-Магомеда Кадырова, занявшего четвертую позицию, пишет kommersant.ru. Данное исследование, проведенное Финансовым университетом и центром информационных коммуникаций в августе — сентябре текущего года, основывалось на опросах экспертов и анкетировании респондентов. В аналитике сопоставлены оценки деятельности мэров столичных городов российских субъектов, а также нескольких финансов-экономических центров, включая курорт Сочи. Всего оценивалось 88 городов.

Если первое место в этом рейтинге, занимаемое мэром Москвы Сергеем Собяниным, было предсказуемо, а второе место мэра Казани Ильсура Метшина ожидаемо, то третье место мэра Сочи Алексея Копайгородского следует расценивать как примечательный и показательный результат в свете того, что данная территория приобретает сегодня статус ключевого курортного локомотива российской экономики и социальной сферы. Следует подчеркнуть, что Алексей Копайгородский уже второй год подряд удерживает свою позицию в тройке лидеров.

Что поменялось в Сочи с приходом Копайгородского

Среди заслуг Копайгородского эксперты выделили сокращение дефицита мест в школах и детских садах Сочи, а также запуск строительства новых социальных объектов: новым генпланом города-курорта под строительство соцобъектов определены сразу несколько сотен участков земли. Политологи, чьи оценки учитывались при составлении рейтинга, также отметили успешные действия администрации Сочи по обновлению инженерных сетей и сохранению культурного наследия.

Кроме того, стоит отметить эффективную систему поддержки семей участников СВО и работников социальной сферы, которую власти Сочи внедрили. Например, педагоги получили право на 50%-ную скидку на проезд в общественном транспорте, а также возможность проживать в служебных квартирах или получать компенсацию за аренду жилья.

Эти задачи удалось успешно реализовать благодаря сотрудничеству с федеральным центром через участие в государственных программах и приоритетных национальных проектах.

#Мэр#Город Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич
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