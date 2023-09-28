На экс-директора спортшколы в Ростове, где обрушилась трибуна, завели дело

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Следователи встретились с пострадавшими в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове. Трагедия произошла в конце мая этого года. Тогда из-за сильного порыва ветра во время футбольного матча юниоров упала трибуна с болельщиками. В результате пострадали более 20 человек, в том числе дети. Также погибла мама одного из игроков.
Виновными же в трагедии следователи считают директора ООО «ЛазерТех», который поставил на Гребной канал неустойчивые трибуны, а также бывшего директора спортивной школы, организовывавшей как сами соревнования, так и поставку злополучных трибун. Последний из обвиняемых сбежал и сейчас находится в розыске.
Некоторые пострадавшие до сих пор проходят лечение. Они попросили следствие провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы иметь возможность предъявить исковых требований о моральном и материальном ущербе еще на этапе расследования, а не в суде.
Также мама одного из пострадавших подростков попросила главу СК Ростовской области Аслана Хуаде оказать психическую помощь ее сыну. Он пообещал, что с семьей свяжутся соответствующие специалисты.