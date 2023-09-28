На экс-директора спортшколы в Ростове, где обрушилась трибуна, завели дело

Следователи встретились с пострадавшими в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове. Трагедия произошла в конце мая этого года. Тогда из-за сильного порыва ветра во время футбольного матча юниоров упала трибуна с болельщиками. В результате пострадали более 20 человек, в том числе дети. Также погибла мама одного из игроков.