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На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей

На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей

28 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростовской области направят до 3,4 миллиона рублей на процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов, говорится в материалах госзакупок.

Заказчиком выступает региональное УФССП, а начальная цена контракта составляла 3,4 миллиона рублей. Исполнителя выбрали в рамках электронного аукциона, но пока победитель не раскрывается. Хотя на сайте госзакупок указано, что он предложил выполнить работы за 1,4 тысячи рублей. Возможно, это ошибка и имелось ввиду 1,4 миллиона.

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Эти деньги необходимы для покупки билетов для административного выдворения иностранцев. Срок исполнения контрактов составляет до 31 декабря 2024 года.

Ранее появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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