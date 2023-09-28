На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей

Заказчиком выступает региональное УФССП, а начальная цена контракта составляла 3,4 миллиона рублей. Исполнителя выбрали в рамках электронного аукциона, но пока победитель не раскрывается. Хотя на сайте госзакупок указано, что он предложил выполнить работы за 1,4 тысячи рублей. Возможно, это ошибка и имелось ввиду 1,4 миллиона.