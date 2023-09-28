На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:15
Заказчиком выступает региональное УФССП, а начальная цена контракта составляла 3,4 миллиона рублей. Исполнителя выбрали в рамках электронного аукциона, но пока победитель не раскрывается. Хотя на сайте госзакупок указано, что он предложил выполнить работы за 1,4 тысячи рублей. Возможно, это ошибка и имелось ввиду 1,4 миллиона.
Эти деньги необходимы для покупки билетов для административного выдворения иностранцев. Срок исполнения контрактов составляет до 31 декабря 2024 года.
Ранее появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.