«Пальцем в небо»: какой будет зима в Ростовской области

«Никто в метеорологическом сообществе, за исключением британских учёных, не даст прогноз на зиму летом или в начале осени. Оправданность долгосрочного прогноза равна 50%. То ли будет, то ли нет. Это же самое, что и подкинуть монетку», — разъяснил Kubanpress сотрудник Гидрометцентра России.