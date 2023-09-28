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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

«Пальцем в небо»: можно ли предсказать, какой будет зима в Ростовской области

«Пальцем в небо»: какой будет зима в Ростовской области

28 сентября 2023, 14:07
Фото: 1MI
«Пальцем в небо»: можно ли предсказать, какой будет зима в Ростовской области

Какой будет зима в Ростовской области

Зиму, солнечную, снежную и морозную, который год ожидают ростовчане. Однако зимний период на Дону, как правило, славится непогодой и гололедицей, чередующейся с грязью. Какую погоду ожидать зимой на Дону, можно ли верить прогнозам синоптиков — выяснял корреспондент RostovGazeta.

В Сети встречается много прогнозов о том, какая зима в 2023–2024 годах будет в Ростовской области.

Независимые источники сообщают, что декабрь на Дону редко бывает суровым. Они предсказывают, что даже если и похолодает, то температура вряд ли опустится ниже нуля.

Холода в донском крае обычно наступают с января. В середине месяца возможен снегопад, а концу — снижение температуры к минусовым показателям.

Однако, по словам экспертов, любой прогноз погоды на долгий срок нельзя считать точным. Самой достоверной информацией, по словам сотрудников Ростовского Гидрометцентра, являются прогнозы не более, чем на три дня.

Самой достоверной информацией, по словам сотрудников Ростовского Гидрометцентра, являются прогнозы не более, чем на три дня.Самой достоверной информацией, по словам сотрудников Ростовского Гидрометцентра, являются прогнозы не более, чем на три дня.
Самой достоверной информацией, по словам сотрудников Ростовского Гидрометцентра, являются прогнозы не более, чем на три дня.
Фото: pxhere.com

Однако на практике и эта информация нередко разнится. Минувшим летом ростовчане замечали, как за окном светит солнце. Гидрометцентр не обещал осадки, а МЧС в смс-сообщениях рекомендовал соблюдать осторожность, предупреждая о ливнях.

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В древние времена многие донские жители ориентировались на народные приметы. Например, одна из них — если бурьян вырос высоким, значит быть снежной зиме.

Но можно ли считать приметой высокие кусты амброзии в Ростове, с которыми минувшим летом не всегда боролись — вопрос открытый.

Можно ли считать приметой кусты амброзии чуть ли не в человеческий рост, с которыми не всегда боролись минувшим летом — вопрос открыт. Можно ли считать приметой кусты амброзии чуть ли не в человеческий рост, с которыми не всегда боролись минувшим летом — вопрос открыт.
Можно ли считать приметой кусты амброзии чуть ли не в человеческий рост, с которыми не всегда боролись минувшим летом — вопрос открыт.
Фото: rostovgazeta.ru

Да и по словам экспертов, с происходящими климатическими переменами сложно предсказать по приметам какой будет зима. Достоверным остается лишь научный подход.

«Никто в метеорологическом сообществе, за исключением британских учёных, не даст прогноз на зиму летом или в начале осени. Оправданность долгосрочного прогноза равна 50%. То ли будет, то ли нет. Это же самое, что и подкинуть монетку», — разъяснил Kubanpress сотрудник Гидрометцентра России.

Так что, каким будет зимний сезон 2023-2024 в Ростовской области, пока остается только предполагать. Как говорится, поживем — увидим.

Ранее RostovGazeta сообщала об ускоренном глобальном потеплении в Ростовской области.

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