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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:37

Поезд протаранил фуру в Ростовской области

Поезд протаранил фуру в Ростовской области

28 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Ростовской области поезд врезался в грузовой автомобиль, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

По словам горожан, водитель грузовика хотел проскочить через переезд, но не успел. В результате двигавшийся железнодорожный состав протаранил грузовик.

Авария произошла на переезде, который находится на пересечении Нансена и Мечникова. Очевидцы рассказали, что движение по этому участку было заблокировано.

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«Там же за полчаса до поезда шлагбаум опускается. Если застрял до сигнала о приближении поезда, почему дежурный на переезде не сообщил машинисту о препятствии?», — поинтересовались ростовчане.

По информации СКЖД, грузовик выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №115 Адлер — Томск. Машинист затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Медицинская помощь никому не потребовалась. В связи с происшествием было задержано шесть пассажирских поездов.

Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал.

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