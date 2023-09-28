Поезд протаранил фуру в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По словам горожан, водитель грузовика хотел проскочить через переезд, но не успел. В результате двигавшийся железнодорожный состав протаранил грузовик.
Авария произошла на переезде, который находится на пересечении Нансена и Мечникова. Очевидцы рассказали, что движение по этому участку было заблокировано.
«Там же за полчаса до поезда шлагбаум опускается. Если застрял до сигнала о приближении поезда, почему дежурный на переезде не сообщил машинисту о препятствии?», — поинтересовались ростовчане.
По информации СКЖД, грузовик выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №115 Адлер — Томск. Машинист затормозил, но избежать столкновения не удалось.
Медицинская помощь никому не потребовалась. В связи с происшествием было задержано шесть пассажирских поездов.
Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал.