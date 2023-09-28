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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Правозащитник рассказал, как ростовчане теряют деньги на платных подписках

Правозащитник рассказал, как ростовчане теряют деньги на платных подписках

28 сентября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Правозащитник рассказал, как ростовчане теряют деньги на платных подписках
Большинство ростовчан ежемесячно тратят огромные суммы на платные и нередко ненужные подписки в мобильном телефоне. Подписки продлеваются автоматически, поэтому многие о них попросту забывают, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Куда уходят деньги

Правозащитник уверен, что ситуация с платными подписками на мобильных устройствах — это бич современного общества. А все потому, что сервисы научились успешно прятать информацию о платных подписках.

В итоге, у человека с карты автоматически списываются деньги, а он даже не понимает — за что.

«Я сам столкнулся с этой проблемой, когда мой ребенок попросил 1,5 тысячи рублей для пополнения счета на телефоне. Сперва я даже не понял, откуда набежала такая сумма. Пару месяцев давал деньги, а потом решил разобраться, на что они уходят», — отмечает Александр Хуруджи.

Спикер рассказывает, что выявить платные подписки сразу не удалось — информации о них не оказалось в приложениях мобильного телефона.

«Пришлось запрашивать сведения у мобильного оператора. Тут-то и выяснилось, что в личном кабинете пользователя маленькими, незаметными строчками прописано, за какие подписки регулярно, раз в десять дней, с карты снимают средства. Любопытно, что этими подписками мой ребенок даже не пользовался», — комментирует собеседник.

«Любопытно, что этими подписками мой ребенок даже не пользовался», — комментирует собеседник.«Любопытно, что этими подписками мой ребенок даже не пользовался», — комментирует собеседник.
«Любопытно, что этими подписками мой ребенок даже не пользовался», — комментирует собеседник.
Фото: 1MI
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Сложный квест

Больше всего от платных подписок, по словам эксперта, страдают дети и пожилые люди.

«Мой ребенок даже не знал, что оформил платную подписку на какой-то журнал. Произошло это случайно — смотрел мультики и выскочила реклама. Чтобы она не мешала, отключил, нажав на „крестик“. Оказалось, что „крестика“ было два. Один из них действительно убирал рекламу с экрана, а другой — оформлял подписку. Так она и была оформлена. Но дальнейшая хитрость заключалась в том, что никакого оповещения об этом не поступало. И платная подписка нигде не отображалась», — сообщает правозащитник.

Собеседник уточняет, что достаточно неплохо разбирается в современных цифровых технологиях и устройствах. Однако отключить платную подписку на практике оказалось сложно преодолимым квестом.

Однако отключить платную подписку на практике оказалось сложно преодолимым квестом.Однако отключить платную подписку на практике оказалось сложно преодолимым квестом.
Однако отключить платную подписку на практике оказалось сложно преодолимым квестом.
Фото: 1MI
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Подарок с сюрпризом

Многие ростовчане говорят, что никогда в жизни не оформляли платные подписки. Однако при выяснении оказывалось, что сами подписывались на них.

«Как правило, платные подписки не появляются сами по себе. Чаще всего, ростовчанам раздают их в качестве подарков — бесплатно или за один рубль на определенный период», — разъясняет правозащитник.

Человек думает, что попользуется сервисом определенный период, а потом легко отпишется. Но не тут то было.

Когда льготный период подписки заканчивается — месяца через три, абонента никто не уведомляет о том, что теперь с карты начинают списывать полную сумму. Все это происходит автоматически. К тому времени многие люди забывают о когда-то полученных «подарках». И если подписка оказывается не одна, сумма к оплате набегает весьма ощутимой.

Сегодня, по словам правозащитника, депутаты выступили с инициативой ввести запрет на автоматическое продление платных подписок. Для этого в приложениях банков для мобильных должна появится опция, запрещающая списывать деньги на платные подписки без согласия пользователя.

Для этого в приложениях банков для мобильных должна появится опция, запрещающая списывать деньги на платные подписки без согласия пользователя.Для этого в приложениях банков для мобильных должна появится опция, запрещающая списывать деньги на платные подписки без согласия пользователя.
Для этого в приложениях банков для мобильных должна появится опция, запрещающая списывать деньги на платные подписки без согласия пользователя.
Фото: 1MI

«Этот законопроект необходим в современных реалиях. Ключевой момент заключается в том, чтобы платные подписки сделать прозрачными для пользователя, а также значительно упростить возможность отписаться от них», — резюмирует Александр Хуруджи.

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