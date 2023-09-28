Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у жителей Ростова

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как поясняет эксперт, сезонная депрессия осенью у большинства дончан начинается из-за уменьшения светового дня.
«После продолжительных летних дней осенью нам начинает казаться, что нас все время клонит в сон. Сбиваются суточные ритмы. Из-за уменьшения количества солнечного света плохо начинает вырабатываться серотонин — гормон радости, а также мелатонин», — объясняет причины осенней хандры эксперт.
Маргарита Титова добавляет, что осенней хандрой чаще всего страдают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
«На это время приходится пик развития человеческого организма, поэтому замедление активности выработки всех гормонов неприятнее всего сказывается на молодежи», — поясняет психолог.
Она предупреждает, что Ростовскую область осенняя депрессия начнет массово накрывать со второй половины октября.
Ранее RostovGazeta писала о том, как справиться с депрессией самостоятельно.