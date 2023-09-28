rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у ростовчан

Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у жителей Ростова

28 сентября 2023, 15:10
Фото: 1MI
Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у ростовчан
Больше всего осенней хандре подвержены молодые ростовчане в возрасте до 30 лет, об этом корреспонденту RostovGazeta сообщила ростовский семейный психолог Маргарита Титова.

Как поясняет эксперт, сезонная депрессия осенью у большинства дончан начинается из-за уменьшения светового дня.

«После продолжительных летних дней осенью нам начинает казаться, что нас все время клонит в сон. Сбиваются суточные ритмы. Из-за уменьшения количества солнечного света плохо начинает вырабатываться серотонин — гормон радости, а также мелатонин», — объясняет причины осенней хандры эксперт.

Что есть ростовчанам, чтобы избежать осенней хандры
Узнать подробнее

Маргарита Титова добавляет, что осенней хандрой чаще всего страдают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

«На это время приходится пик развития человеческого организма, поэтому замедление активности выработки всех гормонов неприятнее всего сказывается на молодежи», — поясняет психолог.

Она предупреждает, что Ростовскую область осенняя депрессия начнет массово накрывать со второй половины октября.

Ранее RostovGazeta писала о том, как справиться с депрессией самостоятельно.

Читайте также:
В самой счастливой стране мира зафиксировали массовую депрессиюОдним из осложнений после гриппа может стать депрессияПсихолог объяснил, почему увеличение светового дня может привести к депрессии
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#RostovGazeta#Депрессия
Подпишитесь
В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы
Сегодня, 15:04
В Россельхознадзоре сообщили о новых проверках точек с шаурмой в Ростове
Сегодня, 14:18
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
Сегодня, 14:16
Хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества
Сегодня, 13:53
«Пальцем в небо»: какой будет зима в Ростовской области
Сегодня, 14:07