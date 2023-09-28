Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у жителей Ростова

«После продолжительных летних дней осенью нам начинает казаться, что нас все время клонит в сон. Сбиваются суточные ритмы. Из-за уменьшения количества солнечного света плохо начинает вырабатываться серотонин — гормон радости, а также мелатонин», — объясняет причины осенней хандры эксперт.