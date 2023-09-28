Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Житель Ростова утверждает, что едва не погиб в ДТП из-за рассыпанных на трассе семечек. Инцидент произошел 26 сентября на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Ковалевка. Автомобиль ростовчанина на ровном месте занесло, затем он улетел в отбойник. Причиной этого стали рассыпанные за день до этого на трассе подсолнечные семечки. Они вывалились на дорогу в результате ДТП с фурой-зерновозом.
Дорожные службы рассказали водителю, что знали о рассыпанных семечках и потенциальной угрозе аварий из-за них. Однако почему-то убрали их только спустя два дня.
Автомобилист хочет привлечь дорожников к ответственности, так как он сам едва не погиб, а его машина значительно пострадала. «Чудом я остался жив и ищу очевидцев ДТП, в момент которого за мной ехало много автомобилей, и я уверен, что у кого-то был видеорегистратор», — говорит ростовчанин.
Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал.