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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области

Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области

28 сентября 2023, 13:47
Фото: ТГ Это Ростов!
Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области
Житель Ростовской области попал в ДТП из-за рассыпанных на трассе семечек, об этом он рассказал в социальных сетях.

Житель Ростова утверждает, что едва не погиб в ДТП из-за рассыпанных на трассе семечек. Инцидент произошел 26 сентября на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Ковалевка. Автомобиль ростовчанина на ровном месте занесло, затем он улетел в отбойник. Причиной этого стали рассыпанные за день до этого на трассе подсолнечные семечки. Они вывалились на дорогу в результате ДТП с фурой-зерновозом.

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Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области
Видео: ТГ Это Ростов!

Дорожные службы рассказали водителю, что знали о рассыпанных семечках и потенциальной угрозе аварий из-за них. Однако почему-то убрали их только спустя два дня.

Автомобилист хочет привлечь дорожников к ответственности, так как он сам едва не погиб, а его машина значительно пострадала. «Чудом я остался жив и ищу очевидцев ДТП, в момент которого за мной ехало много автомобилей, и я уверен, что у кого-то был видеорегистратор», — говорит ростовчанин.

Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал.

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