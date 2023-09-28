Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской области

Автомобилист хочет привлечь дорожников к ответственности, так как он сам едва не погиб, а его машина значительно пострадала. «Чудом я остался жив и ищу очевидцев ДТП, в момент которого за мной ехало много автомобилей, и я уверен, что у кого-то был видеорегистратор», — говорит ростовчанин.